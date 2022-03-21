Отменили концерты в России и поддержали Украину: Måneskin объявили о возобновлении тура

Победители Евровидения-2021 объявили о возобновлении тура, запланированного на весну этого года. Måneskin отменили концерты в России и подчеркнули, что опустошены из-за украинского народа.

Рокеры все-таки отправятся в тур, который пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Концерты Loud Kids смогут услышать не только европейские, но и американские поклонники Måneskin.

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Måneskin поддержали Украину

В рамках этого тура коллектив должен выступить в Киеве. Сначала концерт перенесли, а теперь отменили. Однако группа не оставила Украину без внимания. Хотя прошел почти месяц войны, но коллектив выразил поддержку украинскому народу.

Конечно, очень тяжело делать показательные объявления, пока в Украине идет ужасная война и страдают невинные люди. Мы опустошены за украинский народ и солидарны с ним. И из-за решений людей у ​​власти, влияющих на жизнь такого количества невинных людей, мы не будем проводить запланированные концерты в России. Мы все должны вместе стоять за мир сейчас и всегда,

– подчеркнули музыканты.

Måneskin отменили выступления, запланированные в Москве и Санкт-Петербурге. Концерт в Киеве по понятным причинам не состоится, однако пока неизвестно, как те, кто купил билеты смогут вернуть их.

Для просмотра фото с новым графиком тура листайте справа:

Текст публикации Måneskin:

Мы очень рады, что сможем наконец-то сказать вам, что наш тур Loud Kids стал очень громким, действительно по всему миру!

Мы также хотим поблагодарить вас за такое понимание в течение длительного периода, когда мы организовывали концерты в новые даты. Мы знаем, что вы терпеливо ждали этого объявления, мы очень благодарны всем нашим любимым поклонникам за вашу любовь, поддержку и понимание. Мы скучали по вам, мы скучали по выступлениям, и мы не можем дождаться, чтобы сыграть для вас снова!

Вы найдете всю информацию, связанную с концертами и билетами, по ссылке в биографии или в разделе основных туров.

Конечно, очень тяжело делать показательные объявления, пока в Украине идет ужасная война и страдают невинные люди. Мы опустошены за украинский народ и солидарны с ним. И из-за решений людей у ​​власти, влияющих на жизнь такого количества невинных людей, мы не будем проводить запланированные концерты в России. Мы все должны вместе стоять за мир сейчас и всегда.