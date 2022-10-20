Оля Цыбульская посмеялась над оккупантами, которые хотят оставить страну без света: забавное видео

Певица Оля Цыбульская посмеялась над оккупантами, которые пытаются оставить Украину без света. Она рассказала, почему план россиян – провальный.

Обстрелы российских кафиров стали более частыми с целью поражать энергетические объекты, чтобы оставить украинцев без света. На это с юмором отреагировала Оля Цыбульская.

К слову Билась головой о стенку, – Оля Цыбульская вспомнила, как отвела сына в школу во время тревоги

Оля Цыбульская пошутила об оккупантах

Исполнительница записала короткое видео, в котором объяснила, почему план россиян провалится с треском.

Они хотят оставить нас без света. Идиоты. Так, через 9 месяцев родится миллион бандеровцев. Слава Украине. Щекавица тьмы не боится,

– пошутила Оля Цыбульская.

Оля Цыбульская посмеялась над оккупантами: видео

В комментариях поддерживают Цыбульскую и предлагают свои варианты занятий без света:

"Простите, маленькая поправочка, не миллион – а миллионы!";

"Без света будем петь и рассказывать разные истории, играть игры и мечтать, что будем делать после победы";

"Готова родить еще 5";

"Да найдем чем заняться, только бы война быстрее кончилась";

"Они радуются, что мы скоро останемся без света и не сможем писать им комментарии, а сами даже не подозревают, что скоро свои письма будут через голубей отправлять";

Какое состояние с энергетикой в Украине

С 10 октября украинские энергетические объекты получили большие удары со стороны врага, чем за предыдущие 8 месяцев войны. Поэтому власти просят украинцев об ограничении потребления энергетики.

На сегодняшний день, 20 октября, власти просят всех граждан максимально ограничить пользование электроэнергией с 7:00 до 23:00. К тому же по всем областям планируется отключение света. Прежде всего, это затронет предприятия и заводы, но если этого будет недостаточно – свет будут выключать и населению.

По состоянию на утро 20 октября в Полтаве энергопотребление сократили на 50%, в то время как в Кировоградской области во всех населенных пунктах не будет освещения. На Волыни, Львовщине, Харьковщине и Сумской области потребление электроэнергии ограничат для промышленных потребителей. Впрочем, жителей областей призывают к экономии.

Как подготовиться к выключению света / Инфографика 24 канала