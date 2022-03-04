Откладываем микрофоны и учимся военному делу, – певец Фагот

Украинские звезды все чаще присоединяются к рядам теробороны, по сути откладывая в сторону микрофон. Постоянные бои продолжаются именно за столицу.

Об этом в эфире 24 канала рассказал певец Олег Михайлюта, известный как Фагот. По его словам, украинцы будут держаться и дальше, ведь верят в победу.

К теме Освободим Донбасс и Крым, – Тарас Тополя показал, какое настроение у теробороны на 8 день войны

Фагот: звери человечнее тех орков

Певец отметил, что сейчас проходит обучение. Учится тактике, военному делу и как правильно обращаться с оружием.

Такие времена, что откладываем микрофоны, инструменты и учимся военному делу, потому что если мы сейчас это не будем, то нас не будет,

– подчеркнул он.

Также как рассказал Фагот, параллельно еще помогает гуманитарно. Прежде всего украинской армии и теробороне нужна помощь в виде амуниций и оружия.

Насчет военных из России певец решил не подбирать слов. "Это даже нельзя назвать армией. Это подонки, которые ведут себя как террористы. Никакого благородства. Это звери, хотя звери человечные за тех орков", – подчеркнул он.

​

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!