Отец Меган Маркл будет судиться с зятем и дочкой за право видеть внуков

Избранница принца Гарри поссорилась с отцом накануне свадьбы. Меган Маркл не простила ему сговор с папарацци, хоть он неоднократно раскаивался публично. Теперь Томас настроен решительно. Он хочет судиться с дочкой за право видеть внуков.

Старшему внуку Томаса Маркла – первенцу принца Гарри и Меган Маркл – 2 года, а младшей внучке – полтора месяца. Мужчина до сих пор не видел ни Арчи, ни Лилибет Диану. Все из-за категорической позиции дочери, которая до сих пор обижена на него.

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"Мы не должны наказывать детей за плохое поведение Меган и Гарри. Арчи и Лили – маленькие дети. Это не политика. Они не заложники. Они не являются частью игры. К тому же они члены королевской семьи и имеют те же права, что и другие члены семьи", – высказался отец Меган.

У него лопнуло терпение. Мужчина так хочет увидеть внуков, что будет судиться с зятем и дочкой.

Я буду ходатайствовать в суд Калифорнии о праве увидеться со своими внуками в ближайшее время,

– заявил Томас Маркл.

Возмущение Томаса Маркла усилилось после того, как Меган и Гарри переехали в США. Они живут в 70 милях от него, однако ни разу не приезжали в гости.

Более того, в новом интервью мужчина раскритиковал зятя за "интимные" мемуары, которые он готовит к печати. "После трех сеансов с психиатрами и разговором с Опрой Уинфри я не знаю, что можно сказать еще", – признался Томас Маркл.

К слову, он и раньше негативно высказывался в сторону принца Гарри. В начале июня отец Меган заявил, что Опра Уинфри использовала "ослабленного" Гарри ради собственной карьеры. По его мнению, телеведущая манипулирует не только королевским отпрыском, но и его дочерью.