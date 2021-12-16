От онкологии умерла сестра Бенедикта Камбербэтча Трейси Пикок

Сводная сестра звезды "Шерлока" Трейси Пикок умерла16 декабря 2021 года. Женщина ушла из жизни в возрасте 62 лет.

Причиной ухода в вечность Трейси Пикок стала онкология. Женщина около семи лет боролась с болезнью. Как сообщил сам Камбербэтч информация о недуге Трейси нигде не распространялась, поэтому общество не знало, что в семье актера случилась беда.

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Артист очень опустошен потерей, так как был близок с сестрой.

Она была блестящей художницей и выполнила много реставрационных работ. Она все еще держала руку, выполняла свою работу, делала много рождественских и праздничных открыток. Она была очень одаренной,

– поделился воспоминаниями Бенедикт Камбербэтч.



Бенедикт Камбербэтч с сестрой Трейси / Фото из архива актера

Что известно о Трейси Пикок?

Трейси Пикок была дочерью от первого брака Ванды Вентем, матери Бенедикта Камбербэтча. Отношения у супругов не сложились, поэтому Ванда вышла замуж во второй раз – за отца Камбербэтча, Тимоти Карлтона.

Тогда Трейси уже была подростком и осталась жить с матерью в новой семье. Сестра часто ухаживала за младшим братом. Отношения между ними были очень теплыми, и Трейси постоянно заступалась за Бенедикта, даже когда он уже повзрослел.

Сам актер потом рассказывал забавные истории, когда однажды старшая сестра оставила его на холодном чердаке, чтобы он успокоился, и забыла о нем.

Пикок имела талант к рисованию и стала художницей. Известно, что у женщины остались муж и 34-летняя дочь.