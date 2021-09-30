От коронавируса умер участник Евровидения Айко

Певец и участник Евровидения-2007 от Армении Айко умер 29 сентября 2021 года. Исполнителю было 44 года. Айко трижды награждался званием лучшего певца Армении и писал музыку к кинолентам.

Известно, что Айко Акопян (настоящее имя артиста) заболел COVID-19 в середине сентября. 21 числа этого месяца состояние мужчины очень ухудшилось и болезнь начала отбирать его силы. Из-за критического состояния врачи не смогли спасти жизнь армянского композитора.

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Соболезнованиями относительно ухода в вечность Айко Акопяна уже успели поделиться организаторы песенного конкурса Евровидение.

Текст публикации:

"Нам очень жаль слышать о смерти армянского певца Айко. Он представил свою страну на Евровидении-2007, где занял 8 место со своей трогательной балладой Anytime You Need. Ты всегда будешь в наших сердцах".



Умер армянский певец Айко / Фото с инстаграма исполнителя

Что известно о певце Айко

Айко Акопян был довольно популярным исполнителем в родной Армении и за свой вклад в развитие музыки страны получил звание Заслуженного артиста. В 2007 году Айко представил Армению в Хельсинки, где проводился тогдашний конкурс Евровидение. Там мужчина стал первым армянским артистом, который спел на шоу на родном языке. На конкурсе Айко набрал 138 баллов, с которыми занял 8 место.

Hayko – Anytime You Need: смотрите видео онлайн

В дальнейшем исполнитель пробовал свои силы в менторстве участников телешоу "Голос Армении". Также певец обнаружил талант к написанию музыки и составил саундтрек к ленте "Землетрясение".