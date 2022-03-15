От Арестовича до Кима: на ком женаты главные "краши" украинской политики

Последние три недели страна прикована к экранам телевизоров и новостной ленте. Из-за войны с Россией кумирами миллионов стали спокойный Арестович из Офиса Президента и всегда улыбающийся Ким из Николаева. О личной жизни новых "крашей" читайте в нашем материале.

В довоенное время украинки фанатели от голливудских актеров и спортсменов-красавчиков, передает 24 канал. Однако какие времена, такие и "краши" (объекты влюбленности). Не хотим разочаровывать, но сердца всех самых желанных украинских политиков – заняты. Кем, рассказываем и показываем дальше.

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Алексей Арестович

Советник Офиса Президента Украины, которого считают "народным успокаивающем" не одинок. 46-летний Алексей Николаевич женат на Анастасии Арестович – директоре по развитию одного из украинских издательств. Брак они заключили в 2015 году. У них двое детей – дочь Вероника и сын Александр.

Однако для "успокаивающего" Арестовича это второй брак. Первая жена родила ему дочь Аэлиту.

Алексей Арестович с женой и дочерью / Фото из фейсбука

Алексей Арестович с женой и сыном / Фото из фейсбука

Виталий Ким

что Алексей Арестович успел засветиться не только как политик, но и как актер. Он сыграл в сериалах "Возвращение Мухтара", "Брат за брата-2" и "Не бойся, я рядом".

Всегда улыбающийся и уверенный в победе губернатор Николаевской области тоже растопил сердца украинских женщин. Однако и он давно женат. Возлюбленная Виталия Кима – Юлия. У них трое детей – дочери Евгения, Александра и сын Руслан.

Виталий Ким с женой и сыном / Фото из фейсбука

Виталий Ким с дочерьми и сыном / Фото из фейсбука

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Украины, вошедший в историю как самый молодой политик в Кабмине, тоже не холостяк. Михаил Федоров женат на дизайнере и владелице бренда женской одежды COVER Анастасии. В официальном браке они 7 лет. Пара воспитывает 5-летнюю дочь Марию.

В отличие от других "крашей" в украинской политике, 31-летний Михаил Федоров не скрывает личную жизнь. В соцсетях он часто публикует милые фото из семейных фотосессий.

Михаил Федоров с женой Анастасией / Фото из инстаграма

Михаил Федоров с дочерью Марией / Фото из инстаграма

Давид Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа", засветившийся в переговорной группе, не только женат, но и многодетный отец. У него шесть детей, имена которых начинаются на букву Д – Давид, Даниэль, Дана, Дарика, Деми и Денис. Младшие – близнецы, родились в октябре 2019 года.

Возлюбленную Давида Арахамии зовут Виктория. Это вторая жена политика.

Жена Давида Арахамии с детьми / Фото из фейсбука

Жена Давида Арахамии Виктория / Фото из фейсбука

Виталий Кличко

Мэр Киева женился задолго до политической карьеры, в 1996 году. За на то время перспективного боксера вышла замуж Наталья Егорова – спортсменка и фотомодель. У них трое детей – 21-летний Егор-Даниэл, 19-летняя Елизавета и 16-летний Максим.

Последние несколько лет жена Виталия Кличко живет в Германии, в городе Гамбург, где развивается как певица. С мужем Наталья видится несколько раз в год, и им обоим этого вроде бы хватает.

Жена Виталия Кличко Наталья / Фото из инстаграма

Жена Виталия Кличко с дочерью Елизаветой / Фото из инстаграма

Александр Скичко

Экс-глава Черкасской ОГА пять лет как официально женат. Его избранница – бизнес-леди и дочь мультимиллионера Елизавета Юрушева. Она управляет 5-звездными отелями в столице – Fairmont Grand Hotel Kyiv, "Ривьера" и владеет бутиками женской одежды.

У Елизаветы есть 13-летний сын Даниэль от первого брака с австрийцем Давидом Конигсхофером. Александру Скичко она родила дочь Наталью, которой уже 6, а сейчас беременна в третий раз.

Александр Скичко с женой Елизаветой / Фото из инстаграма бизнес-леди

Александр Скичко с женой Елизаветой и детьми / Фото из инстаграма бизнес-леди

Дмитрий Кулеба

30-летний Александр Скичко ушел с должности главы Черкасской ОГА на шестой день войны, 1 марта 2022 года. Он объяснил это тем, что

Министр иностранных дел Украины женат на волонтере и общественной активистке Евгении. В сентябре 2020 года она пошла в политику – возглавила список партии "Слуга народа" на выборах в Киевский городской совет. У супругов двое детей – 15-летний Егор и 10-летняя Любовь.

Интересно, что жена 40-летнего Дмитрия Кулебы – фанатка брендовых сумочек. В ее гардеробе есть все – от Louis Vuitton до Chanel. С ними Евгения ходит даже на сессионные заседания Киевсовета.

Дмитрий Кулеба с женой Евгенией / Фото из фейсбука

Дмитрий Кулеба с женой Евгенией и детьми / Фото из фейсбука