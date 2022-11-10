Сегодня я счастлив, – Барских взволнован новостями, как освобождают его родную Херсонщину

Украинский исполнитель Макс Барских с самого начала полномасштабного вторжения следил за новостями на оккупированной Херсонщине. Сейчас он радуется, потому что село за селом Вооруженные Силы Украины освобождают его родной регион.

32-летний Макс Барских родом из Херсона, однако давно проживает в Киеве. Впрочем, там остались его друзья и знакомые. Город был оккупирован россиянами с первых недель вторжения, однако через 2 месяца вся родня певца пешком выбиралась из города в сторону Кривого Рога.

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Сейчас Вооруженные Силы занимаются освобождением сел в Николаевской и Херсонской областях, километр за километром деоккупируя украинские земли. Одним из таких мест стало село Станислав, где когда-то проводил съемки Макс Барских.

Поселок за поселком, город за городом – каждый километр важен, потому что нет ни одного населенного пункта на карте, где бы не ждали украинских воинов. Сегодня я счастлив, что наш флаг поднимается над селом Станислав. Именно здесь происходили съемки этого видео. Все будет Украина,

– написал Макс Барских в сети.

Фанаты поддерживают его и говорят, что так будет с каждым украинским городом и селом, которое сейчас находится в оккупации России. Некоторые из комментаторов эмоционально написали, что Станислав – это их родная деревня, и они радуются миллионам других украинцев.

Отметим, что село Станислав было оккупировано войсками России 25 февраля 2022 года. Однако 10 ноября 2022 года село уволено ВСУ. Одной из самых миловидных достопримечательностей села является Херсонский гранд-каньон. Это прибрежная часть Днепро-Бугского лимана, где можно увидеть обрывистые скалы. Там украинцы часто устраивают фотосессии, а место является одной из "жемчужин" южного края.



Херсонский гранд-каньон в селе Станислав / Фото I go to World



Каньон на юге села Станислав Херсонской области / Фото I go to World

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