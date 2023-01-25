"Прячем леопард в шкаф": звезды предлагают новый флешмоб с целью передачи оружия Украине
В ответ на блокирование Шольцом передачи Украине танков Leopards по сети несется гештег #FreeTheLeopards, которым пользователи пытаются дожать канцлера Германии. К флешмобу подключились звезды. Теперь они призывают к еще одному флешмобу с целью передачи оружия Украине.
Накануне украинский звездный бомонд завалил сеть фото в образах с леопардовым принтом и гештегом #FreeTheLeopards. Знаменитости отмечали, что Украине нужны танки Leopard. Теперь звезды призывают к новой активности, сообщает 24 Канал.
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Звезды призывают к новому флешмобу
Ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов в инстаграмме опубликовали сторис, где призвали людей прятать леопардовые шубы и публиковать новые фото – с самолетов. Звезды сделали это с целью поддержки передачи Украине самолетов.
- Катя Осадчая: "Леопард прячем в шкаф, достаем самолеты и ракеты".
- Григорий Решетник: "Ура! Снимаем шубы с леопардов, постим фото с самолетов".
Катя Осадчая призывает передать Украине самолеты / Скриншот инстаграм-сторис ведущей
Григорий Решетник призывает передать Украине самолеты / Скриншот инстаграм-сторис ведущего
Ситуация с танками Leopard: главное
- 12 стран уже заявили о готовности передать Украине танки Leopard. Среди них – Польша, уже официально пригласившая в Германии одобрение на передачу нам немецких танков.
- Известно, что 13 европейских государств владеют около 2 тысяч таких машин.
- Жозеп Боррель заявил, что Германия не будет блокировать передачу Leopard другим государствам. Соответствующее заявление он сделал на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов.
- Почему Германия ищет, как затянуть со снабжением Leopard – читайте здесь.