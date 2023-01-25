"Прячем леопард в шкаф": звезды предлагают новый флешмоб с целью передачи оружия Украине

В ответ на блокирование Шольцом передачи Украине танков Leopards по сети несется гештег #FreeTheLeopards, которым пользователи пытаются дожать канцлера Германии. К флешмобу подключились звезды. Теперь они призывают к еще одному флешмобу с целью передачи оружия Украине.

Накануне украинский звездный бомонд завалил сеть фото в образах с леопардовым принтом и гештегом #FreeTheLeopards. Знаменитости отмечали, что Украине нужны танки Leopard. Теперь звезды призывают к новой активности, сообщает 24 Канал.

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Звезды призывают к новому флешмобу

Ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов в инстаграмме опубликовали сторис, где призвали людей прятать леопардовые шубы и публиковать новые фото – с самолетов. Звезды сделали это с целью поддержки передачи Украине самолетов.

Катя Осадчая: "Леопард прячем в шкаф, достаем самолеты и ракеты".

"Леопард прячем в шкаф, достаем самолеты и ракеты". Григорий Решетник: "Ура! Снимаем шубы с леопардов, постим фото с самолетов".



Катя Осадчая призывает передать Украине самолеты / Скриншот инстаграм-сторис ведущей



Григорий Решетник призывает передать Украине самолеты / Скриншот инстаграм-сторис ведущего

Ситуация с танками Leopard: главное