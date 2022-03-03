Освободим Донбасс и Крым, – Тарас Тополя показал, какое настроение у терробороны на 8 день войны

24 февраля российские войска цинично ворвались на территорию Украины. Уже 8 дней наши защитники мужественно отстаивают родную землю. Среди них и группа "Антитела", которая не теряет оптимизма.

Украинские военные, терроборона и другие защитники не собираются сдаваться. Уже 8 дней они истребляют российских оккупантов и будут продолжать делать это, пока орда не отступит с украинских земель.

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Тарас Тополя в терробороне

На 8 день войны лидер группы "Антитела" Тарас Тополя опубликовал селфи с собратьями по территориальной обороне Киева. На нем изображены коллеги из коллектива и другие граждане, вставшие на защиту украинской столицы. Они уверенно и с улыбкой идут к победе.

Тарас отмечает, сейчас длится не только 8-й день великой войны, но и 8-й год войны на Востоке. И именно в этот год Украина вернет оккупированные Крым и Донбасс. Украина вернет все то, что Россия пыталась украсть. Оккупанты заплатят за все преступления, причиненные нашей стране.

Киев. День восьмой. Год – восьмой, в нем мы освободим Донбасс и Крым. Настроение бодрое. Слава ВСУ! Слава Украине!

– подписал фото Тарас.



Тарас Тополя в терробороне / Фото из инстаграмма Тараса Тополи

В комментариях подписчики музыканта призывают его и других воинов беречь себя. Враг забирает у украинцев самое дорогое – жизни. ВСУ, терробороной и другими воюющими на разных фронтах защитниками гордится вся страна. Они – наши герои.

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