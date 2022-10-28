Начал карьеру во время полномасштабной войны, – интервью с блоггером и певцом Ostrovskyi

Ostrovskyi – молодой украинский блоггер и певец, начавший свою карьеру во время войны. Дебютную песню "Моя" артист написал в бомбоубежище. Далее читайте эксклюзивное интервью с музыкантом.

Во время войны Виталий отважился ворваться в украинский шоу-бизнес. Он активно работает над новыми треками, чтобы радовать земляков в такое непростое для всей страны время.

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Виталий, расскажи о начале своей карьеры во время полномасштабной войны? Насколько я знаю, ты до войны анонсировал перезагрузку себя и своего проекта? Так какие изменения произошли?

В начале полномасштабной войны я думал, что уже конец всему. Мысли были страшные, ужасающие новости. В первые дни был очень деморализован. Война внесла коррективы в жизнь всех украинцев, мне так за это болит. Но каждый из нас может приблизить победу – донатами, благотворительными концертами. Мы – украинцы, мы – сильная нация, несокрушимая. Я для себя решил, что буду поддерживать страну творчеством и благотворительными концертами. Я не военный, потому смысла от меня на фронте не так много. Лучше я буду помогать на музыкальном "фронте".

Начало моей карьеры состоялось во время полномасштабной войны.



Ostrovskyi / Фото прессслужбы

Да, незадолго до войны я анонсировал, что буду делать перезагрузку своего творчества, что это буду новый я. Сидел в бомбоубежище, думал, что все закончилось даже не начавшись, ведь это то, чем я хотел заниматься всю жизнь. А еще мне вдвое повезло. Со мной в бомбоубежище были кошки, а у меня на них аллергия. Я люблю животных, но именно на кошек у меня аллергия (Смеется) .

Первого марта, когда проснулся в бомбоубежище, я понял, что нужно найти в себе силы продолжать писать музыку. И написал песню "Моя". В этой песне я выразил всю любовь к своей Родине. Основной месседж, который закладывал в песню, – показать, что мы несгибаемы, свободолюбивы, и что это наша земля и мы никому ее не отдадим. Потому что это наша страна!

Ostrovskyi – "Моя": смотрите видео онлайн

Когда началась война, были ли мысли уехать каким-то из способов за границу? Какой вклад ты внес как гражданин Украины для своего государства и что должен внести каждый, как ты считаешь?

Конечно, нет. Я не думал покидать страну в такое время, мы все должны делать все ради победы. Я начал ездить с благотворительными концертами. Это был Киев, Львов, должно было быть выступление в Ирпене, но из-за обстрелов пока перенесли. Все донаты пошли бы на восстановление лицея №3, который находится в очень критическом состоянии. Пока ждем информацию от организаторов.

На мой взгляд, каждый должен помогать, чем может: посылать деньги на корм животным или ездить в приюты и там чем-то помочь, ведь многие животные пострадали во время войны. Можно также помочь пожилым людям, которые остались сами, или непосредственно "лишние руки" нужно в домах престарелых. На самом деле способов сделать доброе дело сейчас много, и не всегда на это нужны средства.



Ostrovskyi / Фото прессслужбы

Твоя новая песня "Целовал бы" покорила Тик-Ток. Это ты как-то планировал и просчитал? Попал ли в тренды случайно?

Да нет, я просто скачал кусочек песни в Тик-Ток, начал снимать видео под этот трек, да и на том все. Не думал, что песня так понравится людям. Людям не хватает того вайба, который я заложил в эту песню. Трек "Целовал бы" посвящен древней любви, которая до сих пор вызывает у меня "муравьи телом". Я слышу запахи-отголоски этих отношений. Так и родилась эта песня. Мы же видим, что война разлучила многих ребят: кто защищает страну, кто уехал ради безопасности. Людям не хватает сейчас любви, поэтому, пожалуй, этот трек отозвался во многих сердцах. И еще я окончательно осознал, что наш язык самый мелодичный и певучий. Раньше я писал песни на английском, но во время войны понял, что в моем исполнении нашего соловьиного языка.

Ostrovskyi – "Целовал бы": смотрите видео онлайн

Ты перешел на украинский язык. Скажи, это сознательный выбор или давление общества?

Нет, у нас демократическое общество и я думаю, что если бы я и дальше говорил по-русски, то меня бы не убили за это. Это мой сознательный выбор. Мне не легко разговаривать на украинском, но я стараюсь и учусь. Считаю, что именно через украинский язык можно передать чувства, которые нельзя передать на русском. Наш язык скоро будут знать уже во всем мире, даже будут говорить на нем. Это моя мечта. На мой взгляд, украинский язык станет № 1 в мире музыки.

Я перешел на украинский язык и горжусь этим.



Ostrovskyi / Фото прессслужбы

Подготовила Кристина Пшик