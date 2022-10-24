Однако молодая исполнительница, родом из Львова, не покинула творчество. Теперь она готова снова радовать поклонников новыми треками, покорять украинскую и европейскую сцены.

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Когда вы уехали из Украины?

Я уехала во время взрывов во Львовской области. Во время полномасштабной войны мы с семьей приютили дома многих людей, которые вынуждены были покинуть свои дома в целях безопасности. Это были друзья, знакомые, музыканты и люди, с которыми я и не подозревала, что буду в тесных отношениях.

Помню, как они рассказывали свои истории, как пытались доехать до нас, когда над ними летали ракеты. Когда ты слышишь чужие истории – тебя обуревает дух, становится жутко, но когда ты начинаешь проживать это на себе – это совсем другие ощущения.



Певица SOWA / Фото прессслужбы

Я помню ту ночь, когда очнулась от того, что земля затряслась. Были слышны взрывы, над моим домом пролетали ракеты. Тогда нами управлял страх. Единственное решение, которое приняла моя семья, – уехать за границу.

Я с мамой и сестрой уехали в Польшу, где пробыли 10 дней. Это был ментально трудный для меня период, я почувствовала, что такое слово "чужая". Когда около тебя тысячи людей, но ты чувствуешь себя одиноко, потому что не дома. Я нуждалась вернуться домой. И через несколько дней мы отправились в Украину.

Вы отмечали, что благотворительные концерты – это ваш фронт сейчас. Почему избрали такой способ бороться с агрессором?

Именно за границей я поняла, как сильно хочу помогать своей стране. Когда мы вернулись из Польши, я с командой сразу поехала в убежище для переселенцев. Это был один из самых больших пунктов приема беженцев. Именно с этого момента я почувствовала, что не остановлюсь.

Затем последовали концерты в городах Западной Украины. Организаторы обращались к моей команде за помощью, и мы отзывались.

Объездив Западную Украину с концертами, организаторы предложили поехать в Германию, ведь нужно было срочно собрать средства на машину для ВСУ, а за столь короткое время это возможно было только за границей. И мы это сделали. За два концерта мы собрали нужную сумму и в течение недели машина для военных была уже на фронте.

Певица SOWA / Фото прессслужбы

Я понимала, что каждый человек играет немаловажную роль для нашей будущей победы. Счастлива, что у меня есть возможность помогать нашей стране своим творчеством, лечить собственными песнями.

Недавно состоялся мой 26-й благотворительный концерт во время полномасштабной войны. С тех пор мы с командой и артистами уже закупили: 3 автомобиля, дроны, тепловизоры, а также снаряжение и потребности для ВСУ! Также мне представилась возможность спеть в приютах для переселенцев, в больнице ОХМАТДИТ для детей и в центре приема беженцев в Варшаве.

Война, на самом деле, сблизила каждого, особенно артистов, потому что сейчас мы объединяемся ради общей цели – победы. Предстоит еще много работы и планов, которые мы будем реализовывать с артистами на художественном фронте для нашей победы!

SOWA – "Сльози, то моя зброя": смотрите видео онлайн

Вы часто встречались с переселенцами. У каждого из них собственная чувственная история, проникающая в сердце. Чья история запомнилась вам больше всего?

Этой истории я дала название "Ангел-хранитель". После выступления в самом большом центре для беженцев ко мне подходило много людей. Мы фотографировались, обнимались. И там был маленький мальчик, запечатлевшийся в моей памяти надолго.

Он держал в своих руках игрушку, и на мой вопрос: "Кто это у тебя в руках?" с радостью ответил: "Мой ангел-хранитель".

Я этот момент неоднократно вспоминаю и рассказываю, потому что мальчик действительно вызывает гордость и тепло внутри. Даже несмотря на трудности, дети продолжают нести в себе эту доброту и свет. Поднимая тем и взрослых! Думаю, нам есть многому поучиться у детей!

А каким был ваш пергий визит в Киев во время полномасштабной войны? Многие до сих пор боятся возвращаться, особенно после недавних обстрелов.

До начала полномасштабной войны я жила практически в Киеве. Концерты, интервью, работа в студии. Даже подумать не могла, что покину этот город надолго.

Вернуться сюда через 7 месяцев и увидеть, что Киев изменился, было очень больно. Особенно это ощутимо, когда заезжаешь в город и видишь развалившиеся здания, уничтоженную инфраструктуру. Очень трепетно было снова пройтись по Крещатику, прогуляться по улицам и почувствовать всю силу нашей столицы.

Целью моего визита в Киев было выступление в больнице ОХМАТДИТ. Такое событие для детей каждую пятницу организует Соломия Витвицкая. Она приглашает артистов, чтобы дать надежду детям, утешить их и показать, что они не сами. Артисты с радостью отзываются на такую инициативу. Мы с командой тоже приехали поддержать детей, привезли им сладости, спели вместе с ними.



Певица SOWA / Фото прессслужбы

После концерта дети обнимались, фотографировались. Это было искренне, по-настоящему. Поэтому я с командой решили провести такую акцию на западе Украины. И сейчас мы уже планируем благотворительные визиты в приюты, интернаты, где живут пострадавшие во время войны дети. Наша благотворительная акция будет называться "Ангел-хранитель". Мы хотим сделать детям праздник и напомнить, что каждый имеет своего ангела-хранителя, который всегда рядом.

Многие поклонники узнают вас через часть образа – крыло. Почему выбрали именно такой символ?

Это идентификация, которая является символом воли и свободы. Мы словно сливаемся с ним, когда я выхожу на сцену. Да, это моя узнаваемость и не отрицаю этого. Я долго искала себя, свой образ. Однажды из-за сна получила подсказку.

Мне приснилось платье, в котором вместо рукава – крыло. Уже в обед с командой отправилась к стилисту – Лесе Патоки, которая и сделала для нас первое крыло. Именно в этом образе я выступила на одной из самых больших музыкальных площадок страны – "Арене Львов".



Певица SOWA / Фото прессслужбы

Теперь к каждой песне мы создаем разные варианты крыла. Сейчас Леся Патока работает над новым образом, который, я уверена, ошеломит всех. Даже песня, с которой я в этом году приняла участие в Нацотборе на Евровидение, в переводе с английского означает "Расправить крылья".

Подготовила Кристина Пшик