Без мужчины не буду: бывшая Остапчука заговорила об одиночестве, пока он крутит новый роман

Еще в сентябре появились слухи о расставании Владимира Остапчука со второй женой Кристиной Горняк. Шоумен их быстро подтвердил, закрутив новый роман с 22-летней. В то время как блогерша пока одинока. Однако намекнула, что долго так не будет.

Нотариус Кристина Горняк тяжело переживает расставание с Остапчуком, ведь ее "рана кровоточит". Однако не прыгает в новые отношения, чтобы унять боль. Она одинока, но говорит, что нет отбоя от поклонников.

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Кристина Горняк заговорила об одиночестве

Бывшая Остапчука заверила фолловеров, что страха остаться без мужчины у нее нет.

Говорю, как есть. Без мужчины я не буду никогда, потому что у меня всю жизнь достаточно много внимания от них. В этом я чувствую себя достаточно уверенно! Это не значит, что все для семьи, или женитьбы, нет. Но одиночество почувствовать мне в этом смысле сложно,

– похвасталась Кристина Горняк.

Вместе с тем женщина со страхом думает о новых серьезных отношениях, ведь уже хотела семью, детей и дом с шоуменом, который после разрыва съехался с 22-летней Катей Полтавской в той же квартире.

"С возрастом и разочарованием есть страх начинать что-то новое. Вот такой страх есть, но моя жажда жизни и любви сильнее его. Сколько бы раз не ошиблась, буду делать это снова и снова. И так во всем", – добавила блогерша.

Кристина Горняк об одиночестве / Фото с инстаграм-сторис

Кстати, раньше Кристина Горняк комментировала, готова ли простить измену. Она якобы попробовала бы, но ни к чему хорошему это не привело бы: "Я бы ложилась спать с ним в постель и представляла, как он целовал другую, как обнимал и ласкал, как увлекся другой, вызвавшей эмоции. Поэтому в этих воспоминаниях мне хотелось бы его задушить".

Однако сама Екатерина Полтавская утверждает, что не уводила Остапчука, их роман якобы закружится уже после его разрыва с Горняк.