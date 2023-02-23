Остапчук возмутился из-за ведущих Евровидения-2023: кого из коллег ему жаль

Вместо нас Евровидение-2023 примет Великобритания. Там обещали устроить "украинскую вечеринку", однако Владимиру Остапчуку уже так не кажется. Он возмутился, что от Украины ведущей главной сцены будет только Юлия Санина.

В Ливерпуль на 67-й песенный конкурс Евровидения-2023 от Украины поедет группа TVORCHI с песней Heart of Steel. Ведущих наших якобы двое – судья Нацотбора 2023 и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и Тимур Мирошниченко, но на главную сцену он не выйдет ни в полуфиналах, ни в гранд финале.

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Владимир Остапчук возмутился из-за ведущих Евровидения-2023

Остапчук считает несправедливым, что Тимура Мирошниченко поставили ведущим церемонии открытия Евровидения-2023 на ютубе и "комментаторским голосом Украины" на арене Liverpool, а не на главной сцене. Ему кажется, что нас уже обделили.

В 2023 году среди ведущих три британца и только одна наша звездочка Юлия Санина. Так поставьте ведущим Тимура Мирошниченко и дайте возможность миру знать, что украинская группа одержала победу,

– упрекнул Владимир Остапчук.

Кстати, шоумен вспомнил, как проходившее в Киеве Евровидение-2017 критиковал ирландский ведущий Грэм Нортон, автор The Graham Norton Show на BBC One. Он удивлялся, что песенный конкурс проходит под лозунгом "почитаем разнообразие", а все трое ведущих "белые".

"В 2017 году Грэм Нортон сказал: "Тема нынешнего Евровидения – это праздновать разнообразие. И кто у нас ведущие? Три белых парня", – написал Владимир Остапчук.

Остапчук возмутился из-за ведущих Евровидения-2023 / Фото с инстаграм-сторис