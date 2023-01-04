Остапчук с молодой любимой и Леся Никитюк отдыхают в одном отеле: где они остановились

Владимир Остапчук с молодой любимой Екатериной Полтавской встретили Новый год во Львове, а затем уехали в Трускавец. Там с ними отдыхает ведущая и блоггерка Леся Никитюк.

Ранее после новогодних празднований звезды отправлялись в отпуска за границу. В этом году все по-другому, но без отдыха знаменитости не остаются, передает 24 Канал.

Интересно После неожиданного заявления Кацурина: в сети обсуждают беременность Наде Дорофеевой

Остапчук и Никитюк отдыхают в одной гостинице

Леся Никитюк была ведущей новогодней вечеринки в одном из комплексов отдыха неподалеку от Львова, а затем отправилась на несколько дней в Трускавец. Как выяснилось, в той же гостинице отдыхает Владимир Остапчук со своей новой избранницей – 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской.

В инстаграм-сторис звезды публикуют фотографии с отдыха, показывают, как проводят время. Екатерина и Владимир были в СПА-центре, ресторане, а Леся Никитюк сфотографировалась в лифте, направляясь на процедуры. На черно-белом фото ведущая изображена в махровом халате и без макияжа на лице.

Отдых Остапчука с девушкой и Никитюк в Трускавце / Скриншоты инстаграм-сторис звезд

Остапчук уже давно дружит с Никитюк, поскольку они работают в одной сфере. Пока неизвестно, случайно ли они оказались в одном отеле, но похоже, что девушки также нашли общий язык.

Роман Остапчука и Полтавской: что известно