Остапчук с молодой любимой и Леся Никитюк отдыхают в одном отеле: где они остановились
Владимир Остапчук с молодой любимой Екатериной Полтавской встретили Новый год во Львове, а затем уехали в Трускавец. Там с ними отдыхает ведущая и блоггерка Леся Никитюк.
Ранее после новогодних празднований звезды отправлялись в отпуска за границу. В этом году все по-другому, но без отдыха знаменитости не остаются, передает 24 Канал.
Интересно После неожиданного заявления Кацурина: в сети обсуждают беременность Наде Дорофеевой
Остапчук и Никитюк отдыхают в одной гостинице
Леся Никитюк была ведущей новогодней вечеринки в одном из комплексов отдыха неподалеку от Львова, а затем отправилась на несколько дней в Трускавец. Как выяснилось, в той же гостинице отдыхает Владимир Остапчук со своей новой избранницей – 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской.
В инстаграм-сторис звезды публикуют фотографии с отдыха, показывают, как проводят время. Екатерина и Владимир были в СПА-центре, ресторане, а Леся Никитюк сфотографировалась в лифте, направляясь на процедуры. На черно-белом фото ведущая изображена в махровом халате и без макияжа на лице.
Отдых Остапчука с девушкой и Никитюк в Трускавце / Скриншоты инстаграм-сторис звезд
Остапчук уже давно дружит с Никитюк, поскольку они работают в одной сфере. Пока неизвестно, случайно ли они оказались в одном отеле, но похоже, что девушки также нашли общий язык.
Роман Остапчука и Полтавской: что известно
- Впервые о новой пассии шоумена стало известно в конце декабря. В сети рассекретили, что избранницей Остапчука стала 22-летняя журналистка из Киева Екатерина Полтавская. Они живут вместе, украшали елку.
- В инстаграм-сторис оба публиковали похожие фото, показывали общие завтраки и ужины.
- Вместе с новой пассией Остапчук приезжал в деоккупированный Херсон, который ВСУ освободили в ноябре. Там ведущий посетил ресторан, "в который прилетало", а также выступил перед гражданскими.
- Между тем экс-любимая Остапчука на время поехала в Вену. Там она много времени проводит с подругами, вместе с ними встретила Новый год.
- На фоне разговоров о новом романе Владимира Кристина говорила, что попыталась бы закрыть глаза на измену, но вполне счастливой с этим мужчиной уже не была. Так что, по ее мнению, лучше сразу разойтись.