Сеть взбешена обращением основателя Pink Floyd к Зеленской: говорит пойти на уступки россии

Один из бывших лидеров Pink Floyd Роджер Уотерс возмутил украинцами заявлением после интервью Елены Зеленской для BBC. Артист призвал Украину отказаться от западного оружия и пойти на уступки россии.

Музыкант написал личное письмо первой леди Украины Елене Зеленской. В обращении скандальный основатель Pink Floyd призвал Украину пойти на уступки россии, чем вызвал возмущение у украинцев.

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Что Роджер Уотерс написал в обращении

Заявление Уотерс написал после того, как увидел интервью Зеленской для BBC. Первая леди Украины сказала: "Чем больше будет поддержка Украины, тем короче будет кризис". Однако музыкант заверил, что Зеленская ошибается, и Украине нужно пойти на уступки россии.

Если под "поддержкой Украины" вы подразумеваете продолжение поставок Западом оружия армиям киевского правительства, то, боюсь, вы трагически ошибаетесь. Подбрасывание топлива, в виде вооружений, в пожар, никогда не помогало сократить продолжительность войны в прошлом, и не поможет сейчас,

– заявил Уотерс.

Также он обратился к Елене Зеленской и призвал ее поговорить с мужем, что тот вернулся к "ранее заявленным намерениям". Уоттер предложил Зеленскому "прекратить гражданскую войну на Востоке страны, установить мир на Донбассе и предоставить частичную автономию Донецку и Луганску", а также реализовать Минские договоренности.

По мнению музыканта, Зеленский согласился с тоталитарным отказом от воли украинского народа и сейчас Украиной правят силы крайнего национализма. Якобы "крайние националисты" поставили нашу страну на путь этой катастрофической войны.

Реакция украинцев

Конечно, украинцы не смогли оставить такое заявление Уотерса без реакции. Также не оставили ее без внимания поклонники музыканта из других стран. Они возмущены и взбешены. В комментариях поклонники артисты не скрывают мыслей о том, что он поддерживает кровавую политику путина и так же, как диктатор, сошел с ума.