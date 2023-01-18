Неудобно получилось: актер-путинист в Дудя надел футболку украинского бренда

Скандальный российский актер и сторонник Кремля Оскар Кучера недавно дал интервью либералу Юрию Дудю, где поддержал российскую агрессию и осудил беглецов из России. Все свои "аргументы" мужчина приводил в футболке украинского бренда Benya & Zubrik с надписью на английском Ranevskaya.

Этот конфуз в скором времени увидели представители компании из Одессы и иронически его прокомментировали.

К слову Иван Дорн честно признался, считает ли Дудя и Собчак пропагандистами

Здравствуйте! Я футболка "Раневская". Мне очень стыдно, что меня когда-то купил Кучера. Я очень хочу вылинять и укрыться колтунами, хотя обычно мне это неприсуще,

– говорится в публикации.

Стоит добавить, что такую футболку 24 Канал уже не может найти на сайте бренда, поскольку его, вероятно, сняли с производства. Известно, что Фаина Раневская, с именем которой была создана футболка, – это советская российская актриса театра и кино, которая была заслуженной и народной артисткой и получила немало "сталинских" наград. Сам бренд Benya & Zubrik к полномасштабному вторжению России в 2022 году имел магазин в Москве, где, вероятно, Кучера и приобрел футболку. С агрессивными действиями Кремля на территории Украины они закрыли свой магазин и остановили продажи в России, правда, стартовый интерфейс их сайта до сих пор русскоговорящий, как и фейсбук. Пока они продают вещи с патриотическими акцентами.

Реакция Кучера и подписчиков

Сам Кучера никак не отреагировал на "провальный" образ в своем интервью, хотя успел заявить, что гордится своей позицией после критики в его адрес, и, по его мнению, лучше выступить "дураком, чем негодяем". Отметим, что в интервью Оскар говорил, что выступает за мир, но поддерживает нападение России на Украину также, что готов пойти воевать, но в то же время не хотел бы призывать его сыновей. Он осуждает тех, кто бежал от мобилизации в России, а сам он не слишком разбирается в политике, но "то здесь, то там читает проверенную информацию" или получает ее от высшего руководства.

На украинский образ путиниста уже отреагировали подписчики бренда в инстаграмме:

"Очень "интересный" выбор футболки для такого интервью";

"Пришла поддержать дизайнеров – хорошо, что так иронически засветились. Продвижение вам!";

"Не волнуйтесь, Кучера покроется колтунцами и обесцветится раньше вашей футболки. Потому что у меня много ваших футболок, их ничего не берет – ни стиральная машина, ни утюг! Дай Бог Вам процветание, а Кучери превратиться в какашки (кошачьи или козьи!). Слава ВСУ! Слава Украине!";

"Ой нет, не надо футболочку. Пусть у поца будет хоть одна хорошая вещь, в ней и похоронят";

"Я Вас умоляю, должно же быть хоть что-то хорошее у человека". Эту большую кучу дерьма трудно украсить, даже такой красивой футболкой!";

"Надеюсь, когда он будет ее снимать, он запутается в ней, и она его патриотически задушит... И чтобы еще немного помучился... Не чуть-чуть"

"Возможно, если бы там было написано "Ranevska", а не "Ranevskaya" он не купил бы ее".

Также один из комментариев написал украинский ведущий Анатолий Анатолич: "Жду интервью Золкина со старшим сыном Оскара Кучеры". Отметим, что он получил немалую порцию хейта за разбор этого же интервью у Дудя, ведь украинцы активно осуждают либерализм и империалистические нарративы российского журналиста