Пусть каждый папа будет рядом: Осадчая, Денисенко и другие звезды умиляют поздравлениями с Днем отца

Каждое третье воскресенье июня в Украине и мире отмечают Международный день отца. Украинские знаменитости поздравляют своих пап и мужчин с праздником и делятся милыми фотографиями.

Украинские звезды присоединяются к поздравлениям с Днем отца. Лента социальных сетей заполнена трогательными кадрами певцов и актеров. 24 Канал покажет, как знаменитости поздравляют с праздником родных.

К теме Принц Уильям потряс семейным фото с детьми: королевская семья поздравляет с Днем отца

Катя Осадчая

Телеведущая показала серию семейных фото и трогательно обратилась к мужу Юрию Горбунову.

Папа, папа, папа! Дома сейчас это самое главное слово! Юра, ты наш лучший папа в мире! Мы приветствуем всех пап с Днем папы! Пусть каждый папа будет как можно скорее рядом со своими малышами. А самая страшная ошибка на карте мира – Россия перестанет убивать пап.

Сергей Бабкин

Музыкант напомнил о том, что многие семьи сейчас разведены. И поздравил всех отцов сегодня. Он обратился к семье и своему отцу.

"Родительство – лучшее, что со мной случалось. Мои дети – самое дорогое в моей жизни, моя радость и гордость. Спасибо моей любимой жене за наших детей, за то, что я папа таких разных и прекрасных мальчиков и девочки. И поздравляю своего отца. Я по-настоящему счастливый мужчина, ведь, имея собственных детей, могу обратиться за советом к своему папе".

МamaRikа

Певица лаконично поздравила мужчину с Днем отца – показала трогательное видео, где собрала кадры Сергея Середы с сыном.

Alyona Alyona

Реперша показала фотографии с отцом и рассказала о том, что всегда была папой дочкой.

Цените отцов. Они не идеальны, порой не так добры или теплы, как нам хотелось бы, порой рубят правду с плеча, но всегда любят нас. Просто по-своему.

Наталья Денисенко

Актриса тронула фанатов видео с Андреем Фединчиком, который на фронте.

С днем отца, Андрей. Такой суровый, но всегда такой нежный. В этот день хочется пожелать, чтобы все дети дождались своих пап домой.

Никита Добрынин

Ведущий также лаконично высказался о празднике и показал ролик с сыном Львом. "Быть отцом – самое сильное счастье. Безгранично радуюсь быть твоим "татооо"".

Лилия Ребрик

"Я благодарна судьбе за этих двух лучших мужчин — моего Отца и Папочку девушек. И так – именно с большой буквы. Потому что любят, балуют, поддерживают, обожают своих девушек! С праздником, мои хорошие! С днем отца".

Тина Король

Артистка поделилась редким фото с отцом и поздравила с праздником.



Тина Кароль с отцом / Фото с инстаграм-сториз