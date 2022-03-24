Орландо Блум опубликовал фото встречи с детьми украинских беженцев в Молдове

Популярный актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум находится в Молдове. Он опубликовал в сети фото встречи с детьми украинских беженцев.

Орландо Блум поделился в сети снимками того, как он обнимает и общается с украинскими детьми, которые были вынуждены бежать вместе с семьями от российской агрессии.

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Встреча Орландо Блума с детьми-беженцами в Молдове

Британский и голливудский актер, а также Международный посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум находится в Молдове. Эта страна приняла и приютила почти 400 тысяч беженцев из Украины.



Блум встретился в Молдове с детьми украинских беженцев / Инстаграм Орландо Блума

Там Блум встречает семьи и детей, ищущих убежища от войны, которую на их родной земле развязала Россия.



Дети вместе с родителями убежали от российской агрессии / Инстаграм Орландо Блума

С началом войны в Украине почти каждую секунду ребенок становится беженцем. Детям в Украине и за ее пределами нужна вся помощь, которую вы можете предоставить,

– написал в сети актер.

Актер добавил к публикации ссылку на сайт ЮНИСЕФ, где каждый желающий может послать денежную помощь для детей в Украине и соседних странах.



Блум призвал помогать украинским беженцам / Инстаграм Орландо Блума

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