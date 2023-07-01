ONUKA во второй раз стала мамой: трогательное фото из родильного дома

1 июля 2023, 18:50
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Наталья Жижченко

Украинская певица и солистка группы ONUKA Наталья Жижченко поразила фанов новостью о рождении ребенка. Исполнительница и ее муж, музыкальный продюсер Евгений Филатов, во второй раз стали родителями.

В своем инстаграмме певица разместила первое фото из роддома. Она также рассекретила пол и имя ребенка.

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ONUKA стала мамой дочери

Исполнительница родила девочку, которую вместе с мужем назвала Лина. На фотографии, которую певица опубликовала видно, как кто-то держит крошечную ручку новорожденного ребенка.

Реакция сети

Молодая мама получила множество поздравлений от фанатов и украинских знаменитостей. В частности, в комментариях певицу уже успели поздравить:

  • Юлия Санина: "Вау. Приветствую";
  • Джамала: "Я так и думала, все стеснялась спросить. Вы молодцы. Кайф. Приветствую";
  • Ирина Монатик: "Поздравляем";
  • Наталья Денисенко: "Поздравляю";
  • Монатик: "Поздравляю".

Знаменитости, которые недавно стали родителями

  • Модель Алла Костромичева на днях стала мамой дочери Авроры.
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Автор: Софія Хомишин