ONUKA во второй раз стала мамой: трогательное фото из родильного дома
1 июля 2023, 18:50Читати новину українською
Источник:Наталья Жижченко
Украинская певица и солистка группы ONUKA Наталья Жижченко поразила фанов новостью о рождении ребенка. Исполнительница и ее муж, музыкальный продюсер Евгений Филатов, во второй раз стали родителями.
В своем инстаграмме певица разместила первое фото из роддома. Она также рассекретила пол и имя ребенка.
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ONUKA стала мамой дочери
Исполнительница родила девочку, которую вместе с мужем назвала Лина. На фотографии, которую певица опубликовала видно, как кто-то держит крошечную ручку новорожденного ребенка.
Реакция сети
Молодая мама получила множество поздравлений от фанатов и украинских знаменитостей. В частности, в комментариях певицу уже успели поздравить:
- Юлия Санина: "Вау. Приветствую";
- Джамала: "Я так и думала, все стеснялась спросить. Вы молодцы. Кайф. Приветствую";
- Ирина Монатик: "Поздравляем";
- Наталья Денисенко: "Поздравляю";
- Монатик: "Поздравляю".
Знаменитости, которые недавно стали родителями
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