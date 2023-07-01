ONUKA во второй раз стала мамой: трогательное фото из родильного дома

Украинская певица и солистка группы ONUKA Наталья Жижченко поразила фанов новостью о рождении ребенка. Исполнительница и ее муж, музыкальный продюсер Евгений Филатов, во второй раз стали родителями.

В своем инстаграмме певица разместила первое фото из роддома. Она также рассекретила пол и имя ребенка.

Это интересно: Не хочу стандартных вещей, – Евгений Клопотенко удивил заявлением о том, планирует ли семью

ONUKA стала мамой дочери

Исполнительница родила девочку, которую вместе с мужем назвала Лина. На фотографии, которую певица опубликовала видно, как кто-то держит крошечную ручку новорожденного ребенка.

Реакция сети

Молодая мама получила множество поздравлений от фанатов и украинских знаменитостей. В частности, в комментариях певицу уже успели поздравить:

Юлия Санина: "Вау. Приветствую";

"Вау. Приветствую"; Джамала: "Я так и думала, все стеснялась спросить. Вы молодцы. Кайф. Приветствую";

"Я так и думала, все стеснялась спросить. Вы молодцы. Кайф. Приветствую"; Ирина Монатик: "Поздравляем";

"Поздравляем"; Наталья Денисенко: "Поздравляю";

"Поздравляю"; Монатик: "Поздравляю".

Знаменитости, которые недавно стали родителями