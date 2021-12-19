ONUKA тронула открыткой ко Дню святого Николая: редкий кадр с сыном

В День святого Николая, 19 декабря, лидер группы ONUKA Ната Жижченко показала семейную открытку. Она позировала в образе ангела с полуторагодовалым сыном.

В свои 36 лет фронтвумен группы ONUKA верит и в чудеса, и в Святого Николая. В детстве она с нетерпением ждала лакомства, книжку или иные подарки под подушкой, но последние два года делает такие сюрпризы для первенца Саши.

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"Мне очень нравится образ Николая Чудотворца. То, как он оберегает детей и как нежно к ним относится – не может не вызывать самых теплых чувств. Его день всегда вызывает самые искренние чувства, ассоциируется с домом и уютом, заставляет верить в лучшее", – поделилась Ната Жижченко.

Открытка ONUKA ко Дню святого Николая

Для фанов лидер ONUKA подготовила трогательный сюрприз – сказочную открытку в винтажном стиле. В объективе фотографа певица позировала в образе ангела – легком платье, похожем на ночную рубашку, и с кружевными крыльями. В руках у нее сурьма, а на спине – корзинка с полуторагодовалым сыном.

Я искренне желаю всем, чтобы в этот день Николай приносил в ваши жизни благосостояние и уют в доме. Каждый из нас заслуживает на чудо. Будьте к нему открытыми и дарите его близким,

– проникновенно поздравила Наталья Жижченко.



ONUKA с сыном / Фото из инстаграма певицы

Звездные друзья и поклонники ONUKA не сдерживают восторга от ее открытки с сыном Сашей:

Вал из The Hardkiss :"Ната, очень круто";

:"Ната, очень круто"; Alina Pash : "один из самых ожидаемых праздников";

: "один из самых ожидаемых праздников"; "Волшебное фото, как винтажная открытка";

"Так нежно. Открытка дарит ощущение чуда";

"Как колоритно и прекрасно";

"Сказочное фото! С праздником";

"Два ангела: ангел-мама и ангел-сыночек".

Полный текст публикации ONUKA:

О Дне Святого Николая я знала с раннего детства. Каждый год под подушкой я находила какие-то лакомства, книгу или другой подарок. Каждый раз я с нетерпением ждала дня, когда смогу проснуться и безгранично радоваться тем безделушкам.

Оказалось, что до знакомства со мной Женя не знал о таком празднике. Конечно, после этого я решила поддерживать традицию и готовить ему подарки под подушку. А с появлением Саши я еще больше жду этого праздника.

Мне очень нравится образ Николая Чудотворца. То, как он оберегает детей и как нежно к ним относится – не может не вызывать самых теплых чувств. Я верю в чудеса, праздники, святых. Николай – тоже та фигура, в которую я верю, несмотря на то, что уже взрослая. Его день всегда вызывает самые искренние чувства, ассоциируется с домом и уютом, заставляет верить в лучшее.⠀

Я искренне желаю всем, чтобы в этот день Николай приносил в ваши жизни благосостояние и уют в доме. Каждый из нас заслуживает на чудо. Будьте к нему открытыми и дарите его близким, ведь с течением времени понимаешь, что только это имеет истинное значение.