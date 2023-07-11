Фото ONUKA появилось на Таймс-Сквер в Нью-Йорке: певица стала амбассадором Spotify Equal

Фронтвумен группы ONUKA стала амбассадором Spotify Equal. Ната Жижченко поделилась, что ей честь принять участие в программе.

Лидер группы ONUKA Ната Жижченко сообщила, что стала амбассадором программы Equal от Spotify. Это еще одна возможность напомнить миру об Украине.

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ONUKA стала амбассадором Spotify Equal

"Spotify Equal – это программа, которая поддерживает талантливых музыкантов и артистов со всего мира. Она стремится создать равные возможности для представителей разных культур, гендеров и национальностей на музыкальной сцене. Украинская музыка становится частью этой инициативы, привлекая внимание мировой аудитории к Украине и ее культурному разнообразие" – рассказала Ната Жижченко.

Фронтвумен ONUKA добавила, что ей особенно приятно быть в списке женщин, имеющих право голоса, которые могут менять, окрылять и действовать. Она напомнила, что сегодняшний день в Украине демонстрирует равенство и силу женщин, которые тоже борются за право на жизнь.

Спасибо за эту великую честь быть частью Equal! Следует также подчеркнуть, что это еще одна уникальная возможность для украинского творческого сообщества и вообще Украины напоминать о себе и поддерживать фокус внимания мира на стране на постоянной основе.

– отметила Ната Жижченко.

Певица добавила, что прослушивание украинской музыки приближает к победе буквально и косвенно. Она предстала на обложке плейлиста EQUAL Украина. NV. Песню ONUKA — PEREMOHA добавили в мировой плейлист EQUAL Global. К тому же фото ONUKA появилось на билборде на Таймс-Сквер.

ONUKA / Фото с инстаграма ONUKA

Интересно, что Ната Жижченко не видит свое будущее в музыкальной индустрии – об этом она призналась несколько месяцев назад. В то же время она хотела бы заниматься точечными проектами на узкую аудиторию.

"Я вижу свое будущее, свою деятельность в возрождении Украины, в частности Чернигова, в частности, мастерской, в частности этого этнографического пространства".

, что ONUKA – не первая украинская артистка на Таймс-Сквер. Фотография Kalush Orchestra появилась в Нью-Йорке вместе с названием коллектива в мае прошлого года после победы на Евровидении.