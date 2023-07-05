ONUKA показала первое знакомство сына с новорожденной дочерью: трогательное фото

Украинская певица, солистка группы ONUKA Наталья Жижченко на днях во второй раз стала мамой. Теперь звезда показала трогательную первую встречу ее 3-летнего сына Саши с новорожденной сестренкой.

Напомним, что девочку певица назвала в честь Лины Костенко. Теперь солистка ONUKA – мама двоих детей. Кроме новорожденного малыша, у звездных супругов также есть сын Александр.

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На днях Наталья Жиженко вместе с мужем Евгением Филатовым снова стали родителями. Певица держала беременность в секрете. Теперь, судя по публикации в инстаграм-стороз, звездная мама с ребенком уже дома.

Наталья показала трогательное знакомство старшего братика с крохотной сестренкой. В кадре 3-летний Саша держит на руках маленькую Лину, завернутую в одеяло, и трепетно касается ее щечки.



Первая встреча детей солистки ONUKA / Фото с инстаграмм-сторис Натальи

Напомним, что Саша, первый ребенок в семье Наты Жижченко и Евгения Филатова, появился на свет 13 мая 2020 года. Тогда новость о рождении первенца стала неожиданностью для фанатов пары, поскольку о беременности певицы никто даже не подозревал.

В то же время, вторая беременность артистки пришлась на период полномасштабной войны. О предстоящем пополнении не знали даже коллеги по шоу-бизнесу.

Кстати, недавно певица Светлана Тарабарова также в третий раз стала мамой. Артистка показала милые кадры, как ее 2-летняя дочь играла с крохотной сестренкой.