Они не заслуживают этого ада, – Злата Огневич в очередной раз призвала спасти мариупольцев

Десятки тысяч жителей Мариуполя находятся в блокаде. Российские военные не разрешают эвакуировать их. Певица Злата Огневич снова обратилась к руководству нашей страны и призвала спасти мариупольцев, ведь они не заслуживают такого ада.

Гуманитарные коридоры из Мариуполя не удается реализовать, поскольку обстрелы со стороны оккупантов не прекращаются. Злата Огневич, как и многие украинцы, не может спокойно жить, зная, что сейчас в эту минуту в Мариуполе умирают люди от голода, тяжелых ранений и постоянных обстрелов.

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Злата Огневич обратилась к власти

Это что, кино такое, как все смотрят и ждут, чем закончится? Они не заслуживают этого ада! Бл*ть! Их нужно немедленно спасать! Если уж прямо сказали, что не будет деблокады, то спасайте! Отправляйте корабли, обращайтесь к мировым лидерам!

– эмоционально написала Огневич.

Злата подчеркнула, что обращается к руководству нашей страны, чтобы сделать все возможное и невозможное для спасения военных, гражданских, детей, раненых. Все эти люди надеются и верят в спасение и только власть сможет это сделать.

Спасите Мариуполь! Спасите жизнь сотен людей, я умоляю! Герои нужны нам живыми! Семьи ждут своих родных, любимых!

– сказала исполнительница.



Злата Огневич призвала уволить Мариуполь / Фото с инстаграмма певицы

Украинские звезды с болью говорят о Мариуполе. Оттуда родом Андрей Бедняков. На днях он опубликовал видео, где показал жуткие кадры города. Его родной город больше нет, его уничтожили россияне. Из-за постоянных обстрелов погибла мать ведущего. Это боль, которая никогда не пройдет. Мариуполь – это боль Украины.