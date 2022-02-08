Она отдала тебе максимум, – Влад Дарвин вступился за Могилевскую в скандале с экс-Зианджей

Между Натальей Могилевской и Зи Фамелу, которую она продюсировала как Бориса Апреля, разгорелась ссора. Певица-трансгендер обвиняет артистку в гомофобии, а та ее – в неблагодарности. Все зашло так далеко, что в скандал вмешался Влад Дарвин.

Певец Влад Дарвин (настоящее имя – Владислав Приходько) тоже был участником "Фабрики Звезд 2", в которой снималась Зи Фамела, когда еще была Борисом Апрелем. Поэтому он не понаслышке знает, какие на самом деле отношения были между ней и продюсером Натальей Могилевской. Поэтому звезда вступился за народную артистку и попросил бывшую Зианджу прекратить поливать ее грязью, потому что она вложила в нее всю себя.

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Влад Дарвин вступился за Наталью Могилевскую

Певец помнит, что во времена "Фабрики звезд" Могилевская откладывала тысячи своих срочных дел, чтобы посвятить время и поделиться опытом с Борей Апрелем. По мнению Дарвина, именно его карьерой наставница занималась больше всего.

Она взяла на себя значительную часть давления, которое адресовалось тебе. Могла этого не делать, не рисковать, не инвестировать... если мое слово для тебя что-то значит, то я могу с уверенностью сказать, что именно тебе она отдала максимум,

– написал Влад Дарвин.

Звезда заметил, что на добро Могилевской Зи Фамела сейчас отвечает "обличительными рассуждениями в сториз", чем показывает себя "не в лучшем свете".

"Спасибо за поддержку, Влад", – отреагировала "народная".

Влад Дарвин вступился за Наталью Могилевскую / Фото из инстаграм-сторис

С чего начался скандал Натальи Могилевской и бывшей Зианджи

В январе Зи Фамела обвинила Наталью Могилевскую, которая продюсировала ее после "Фабрики" как Бориса Апреля, в рабском контракте и трансфобии . Она жаловалась, что бывшая наставница до сих пор называет ее Борей, потому что не воспринимает ЛГБТ, и вспомнила, как та плевала на ее депрессии и заставляла петь.

. Она жаловалась, что бывшая наставница до сих пор называет ее Борей, потому что не воспринимает ЛГБТ, и вспомнила, как та плевала на ее депрессии и заставляла петь. На эти упреки Наталья Могилевская ответила в интервью Кате Осадчей. Она уверена, что певица обижена на нее, потому что так и не стала популярной "сначала как мужчина, а потом как женщина".

"сначала как мужчина, а потом как женщина". На камеру артистка обмолвилась, что возила Бориса Апреля к психиатру, "чтобы тот помог ему вылечиться". Зи Фамела заявила, что тогда Могилевская "лечила" ее от гомосексуализма.

После скандальных воспоминаний экс-Зианджи и обвинений в гомофобии Наталья попыталась примириться, но та не стала идти на контакт и "знакомиться снова".

Полный текст публикации Влада Дарвина:

Я наблюдал со стороны за ситуацией и очень хорошо помню, как Наташа, уже после всех эфиров, имея 1000 срочных дел, все равно погружалась в твои непростые процессы, посвящала свое человеческое время, дарила обратную связь, делилась опытом. Она взяла на себя значительную часть давления, которое адресовалось тебе.

Могла этого не делать, не рисковать, не инвестировать, не делить с тобой ответственность за твой тернистый путь, который начался до "Фабрики". Тогда не было бы "разоблачительных" рассуждений в сториз о ее некорректности, которые показывают тебя не в лучшем свете.

Если мое слово для тебя что-то значит, то я могу с уверенностью сказать, что именно тебе (из всех 16 участников) она отдала максимум.