Она об этом не знает, – дочь Оли Поляковой объяснила, почему блокирует маму в социальных сетях

Дочь Оли Поляковой Маша призналась, что часто публикует в сетях кадры, которых не одобряет ее звездная мама. Из-за этого на определенное время девушка может блокировать ее в Инстаграме.

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой активно ведет блог в Инстаграме. Завести личную страницу сперва ей посоветовала сама артистка.

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Маша Полякова блокирует маму в инстаграме

Теперь девушка самостоятельно работает над своим блогом. Но иногда фото, которые она публикует в сети, не нравятся звездной мамочке.

Иногда маму блокирую. Когда я хочу выставить какое-нибудь сториз и я знаю, что она не одобрит, – заблокировать. А потом, через 24 часа, разблокирую. Она об этом не знает,

– рассказала Маша.

"Так, у меня была классная фотка в купальнике. Фотография у меня сейчас в архиве. Мама такая: "удали! Там слишком видно твое тело". Я говорю: "Ну она мне нравится. Я, если захочу, я ее выставлю", – добавила она.

Маша Полякова / Фото с инстаграма девушки

Также звездная дочь призналась, что часто пользуется редактором фотографий перед публикацией.

"Каждое мое фото проходит очень большой этап. Мне нужно подкорректировать цвет, где-то отбелить кожу, где-то что-то замазать. Я подросток, знаете, сколько у меня прыщей бывает. Чтобы все было красиво. В инстаграме вообще реальных фоток, вот как они выглядят, нет", – считает Маша Полякова.