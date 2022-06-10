Оля Полякова завершила благотворительный тур в США: куда теперь поедет артистка

Певица Оля Полякова активно гастролирует за границей, собирая средства на нужды украинской армии. У артистки прошли благотворительные концерты в Соединенных Штатах Америки, а в конце июня она выступит в Праге.

Оля Полякова уехала из Украины, чтобы уберечь детей от войны, однако за границей пытается всячески помогать ВСУ. Она часто выступает на благотворительных мероприятиях в поддержку Украины.

Вас может заинтересовать Неожиданные дуэты и эксгастролеры: украинские звезды до слез поют о войне

Оля Полякова завершила тур США

Артистка провела серию благотворительных концертов в городах США. Большинство средств, собранных во время выступлений, перечислят на нужды ВСУ. Полякова рассказала, что в концертных залах были не только американцы, но и украинцы, которых очень приятно видеть.

Где бы мы ни были, сколько добра не видели и что бы ни ели, мы все хотим одного – вернуться домой! Пусть будет Украина, пусть будет победа, пусть будет мир как можно скорее. Если весь мир этого будет просить, то Бог нас обязательно услышит!

– подчеркнула исполнительница.

В каждом городе Америки Оля обращалась к зрителям с просьбой поддержать инициативу президента Украины "United24 – платформа для сбора пожертвований со всего мира". Артистка очень надеется, что это поможет ее стране.



Знаменитость покидает США и будет готовиться к следующему благотворительному концерту. Он состоится 30 июня в Праге.

Для просмотра всех фото листайте справа:

После первой части тура в Соединенных Штатах Америки Оля Полякова отмечала, что такие концерты – это не только способ собрать средства в поддержку Украины, но возможность напомнить, что война в нашей стране продолжается. Мир устает от ежедневных новостей о войне, со временем интерес людей к происходящему в Украине исчезает. Поэтому необходимо постоянно напоминать, что украинцы продолжают бороться и постоянно нуждаются в поддержке.