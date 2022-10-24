Оля Полякова вернулась в инстаграмм после обращения к Федорову и ответила хейтерам

Украинская певица Оля Полякова недавно снова потеряла страницу в инстаграме. Звезде удалось восстановить доступ, и она ответила тем, кто на нее жаловался.

Украинской певице Оле Поляковой дважды удаляли страницу в инстаграме из-за освещения войны. Но звезда снова вернулась в социальные сети.

К слову Анна Саливанчук из "Сватов" призналась, осуждает ли Потапа и Монатика, пересиживавших войну

Оля Полякова вернулась в инстаграм

Исполнительница рассказала, что когда ей впервые удалили страницу – пришлось ждать месяц того, чтобы ее вернули. А на этот раз возвращения она ждала только двое суток.

Прекрасная новость, неожиданная, если честно! Когда последний раз удаляли мою страницу, я месяц ожидала ее возвращения, а сейчас только двое суток. Теперь мы снова вместе, вместе к победе,

– поделилась Оля Полякова.

Певица также жестко ответила хейтерам и тем, кто жалуется на ее аккаунт. "Если те, кто жаловались, думают, что я прекращу свою информационную войну, то вот вам".

Как Поляковой удаляли страницы в инстаграме

Еще в начале войны, в апреле, из-за освещения событий в Украине звезды заблокировали страницу. Впоследствии ей удалось восстановить аккаунт, но блог находился в теневом бане, то есть страницу нельзя было найти в сети.

На прошлой неделе Оле Поляковой снова удалили страницу. Она считала, что всему виноваты бот-атаки со стороны России. По этому поводу артистка обратилась к Михаилу Федорову.

"Нам цинично пытаются закрыть рот в освещении правды! Несмотря на то, что в последнее время мы максимально сдержаны в своих публикациях, взвешены в формулировании мнений и слов, думая о каждом шаге и каждой букве, соцсети все равно находятся под постоянной атакой", – говорила звезда.