Хочу чувствовать себя защищенной, – Оля Полякова вакцинировалась от коронавируса: видео

Популярная украинская певица Оля Полякова рассказала, что получила прививку от COVID-19. Звезда поделилась видео и показала процесс вакцинации. Также она призналась, что получила дозу Pfizer.

Все больше звезд решаются на прививку от коронавируса. Вслед за ведущим Владимиром Остапчуком первую дозу вакцины получила Оля Полякова.

К слову Румыния предоставила Украине около 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Оля Полякова вакцинировалась от COVID-19

Знаменитость опубликовала видео, где показала процесс прививки. Она была изображена в бело-красном гороховом платье и без макияжа. Оля Полякова рассказала, что после изучения информации о коронавирусе и вакцинах, она все-таки решилась на прививку.

Я сделала, как и говорили эксперты – записалась через семейного врача на вакцинацию остаточными дозами. И когда появилась возможность вакцинироваться остаточной дозой, я сразу же приехала. В этот день вакцинировали Pfizer. Но я бы привилась и любой другой доступной вакциной в Украине, поскольку хочу чувствовать себя защищенной,

– подчеркнула артистка.

Оля Полякова отметила, что вакцина в Украине доступная. Она добавила, что получить прививку можно и в центрах массовой вакцинации, где должен появиться и Pfizer. Певица отметила, что важно позаботиться о родных и близких, чтобы они тоже привились.

Напомним, что Оля Полякова вакцинировалась вслед за ведущим Владимиром Остапчуком, который вакцинировался 30 июня. Ранее он был против вакцинации препаратами, которые не сертифицированы США, Великобританией или Евросоюзом.

Телеведущий рассказал, что процедура длилась не более 15 минут. Остапчук сделал первую прививку китайской вакциной CoronaVac, хотя стремился вакцинироваться Pfizer.