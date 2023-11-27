Во время отдыха в Африке: Оля Полякова пожаловалась на плохое самочувствие
Источник:Оля Полякова
Оля Полякова вместе со старшей дочерью Машей отправилась на отдых. Они улетели в Африку. Впрочем, там певице неожиданно стало плохо.
У знаменитости очень разболелась голова. Она даже не могла открыть глаза. Но ей удалось вылечиться.
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Оля Полякова рассказала о проблемах со здоровьем
На отдыхе у певицы начались сильные головные боли. Описывая самочувствие, исполнительница заметила, что боль похожа на мигрени. В то же время Полякова подчеркнула, что раньше у нее такого не было.
Не могу даже глаза открыть, не знаю, что делается… Не попускает, что за х**нь,
– пожаловалась звезда.
Впоследствии певица уколола себе лекарство, и ее состояние улучшилось. Она подозревает, что ей было плохо из-за давления или погоды.
Оле Поляковой стало плохо на отдыхе / Видео из инстаграмм-сторис певицы
Оля Полякова с дочерью уехали на отдых
Певица отправилась на Занзибар. И было это очень спонтанно: "Я выступала в Хмельницком, а из Хмельницкого в Кишинев шесть часов езды. В Кишиневе был самолет в Занзибар. Так мы сюда и попали".
Полякова рассказала, что на острове сейчас сезон дождей, однако им с дочерью это не мешает. К тому же, по словам артистки, на Занзибаре хорошая кухня.
"На Занзибаре море как на Мальдивах, просто в ноль. Называется "зачем платить больше", но конечно нет такой конфиденциальности, как на Мальдивах. Здесь такой пионерский лагерь. Все ходят в одно время есть, пить. Надеюсь, мой отдых вам не поперек горла. Я всего на шесть дней", – добавила Полякова.