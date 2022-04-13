Оля Полякова спела колыбельную детям из Украины: трогательная песня на мелодию Скорика

Оля Полякова уехала из Украины на время войны, но творить не перестала. Певица выпустила первую в своем репертуаре колыбельную. Она о боли и надежде всего нашего народа.

Слова колыбельной Оли Поляковой прислал поэт-песенник Александр Вратарев, в то время как мелодию взяли из кинофильма "Високий перевал". Ее автор – легендарный композитор Мирослав Скорик. Не менее мощное видео на песню, в нем дети, которые на себе почувствовали, что такое война.

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Колыбельная вызывает образы детишек из всех уголков государства, пережившие и до сих пор переживающие бомбардировки в подвалах, просыпаются под звуки взрывов, прощаются со своими родителями на вокзалах,

– поделилась Оля Полякова.

"Жмите к себе детей, если имеете такую ​​возможность, обязательно говорите с ними о том, что сейчас происходит, находите слова. Пойте им колыбельных, если вас разделяет расстояние", – призвала певица.

Конечный смысл песни, по словам Оли Поляковой, в том, что даже в самые трудные моменты мы, украинцы, не теряем веру в победу и мирное небо.

Оля Полякова – Колыбельная Мелодия Украины: слушайте песню онлайн

Сеть тронута колыбельной Поляковой и ее вокалом на украинском языке: