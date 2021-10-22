Оля Полякова рассказала, какая женщина нужна разведенному Дзидзьо
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В апреле этого года Дзидзьо объявил о разрыве с женой SLAVIA. Они не разглашают детали бракоразводного процесса, поэтому неизвестно, как давно певец стал холостяком. Однако звездная подруга Оля Полякова уже подыскивает ему новую возлюбленную.
Оля Полякова и Дзидзьо – коллеги по фильмам, телешоу и друзья в реальной жизни. Пока тот занимается карьерой, певица пробует устроить его личную жизнь.
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По ее словам, одному из самых желанных холостяков страны нужна женщина с характером. Так, артистка посоветовала девушкам не терять время и проявлять инициативу.
Я понимаю, что ему нужна сильная женщина. Такая украинская женщина, которая сможет его направлять. Девушки, пока Дзидзьо холостяк, я вас прошу, не прогадаете. Это классный мужчина для жизни,
– с юмором заявила Оля Полякова.
Оля Полякова с Дзидзьо / Фото с инстаграма певицы