"Без камер и пафоса": Полякова выступила в госпитале Киева и расплакалась перед ранеными

Две недели назад Оля Полякова вернулась на Украину и активно выступает для военных. 13 июля она дала концерт в киевском госпитале и посетила раненых бойцов. Жена одного из них призналась, что певица была без пафоса и даже прослезилась.

Если до июля Оля Полякова давала концерты за границей, часть средств из которых переводила на помощь ВСУ, то теперь поет непосредственно для воюющих за нашу свободу. На днях она выступила для врачей одного из военных госпиталей Киева, а к тяжелораненым бойцам зашла лично и, по словам продюсера Михаила Ясинского, доказала, что "настоящая народная".

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Как Оля Полякова выступала в военном госпитале в Киеве

Она дарила врачам, персоналу, идущим на поправку бойцам свой талант, поднимала настроение людям, получала овации, а уже через пол часа попала к раненым, которые не смогли быть на концерте. Она пришла поддержать их, а вышла оттуда вся в слезах, ее просто трясло. Конечно, никаких фото и подробностей,

– признался Михаил Ясинский.

"Спасибо героям, военным врачам за то, что спасают жизни наших защитников. Берегите себя и своих близких! С нами Бог! Все будет Украина", – добавил продюсер.

Что о визите Поляковой говорит жена одного из раненых бойцов

Харьковчанка Ольга Калениченко, муж которой лечится в киевском военном госпитале, поделилась впечатлениями от визита Поляковой. Она призналась, что это целый медицинский городок, где каждое отделение – двух-, трех- и даже пятиэтажное здание. Для того чтобы обойти его полностью, нужно не один час, но певица якобы зашла в каждую палату с ранеными бойцами.

Говорят, что Оля зашла в каждую палату. Она была без камер и сопровождения. Сама с каким-то другом. Просто одета, со слегка мокрыми волосами, потому что идет дождь. Никакой свиты, никакого пафоса и заранее подготовленного коридора для звезды. Никакой заготовленной речи или пустых напутствий. Она просто заехала в госпиталь, чтобы каждому из бойцов лично сказать "спасибо",

– рассказала Ольга Калениченко в фейсбуке.

Более того, по ее словам, в одной из палат Полякова прослезилась, а от ее мужа приняла браслет: "Чтобы поделиться благодарностью за такую искренность, муж снял с себя браслет и отдал ей. А она его сразу одела".

Оля Полякова фотографируется с бойцами в одном из госпиталей Киева / Фото из фейсбука Михаила Ясинского