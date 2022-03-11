Оля Полякова о напуганных детях и оставшемся в Киеве муже: "Все потеряло смысл"

Украинская певица Оля Полякова рассказала российскому изданию, как живет во время войны. Она поделилась, что находится с детьми в безопасном месте, в то время как ее муж остался в Киеве.

Известная украинская певица Оля Полякова дала интервью российскому изданию "Настоящее время", сообщает 24 канал. Она рассказала, какой стала ее жизнь во время войны.

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Оля Полякова о муже и детях

Исполнительница рассказала, что находится в "относительной безопасности", хотя не назвала, куда именно уехала. Она поделилась тем, что муж Вадим остался в Киеве.

Я нахожусь со своими двумя детьми, мой муж остался в Киеве помогать защищать нашу страну. И, конечно же, мы немножко в таком состоянии, что мы очень сильно волнуемся за нашего папу, хотя мы с детьми вроде находимся в безопасности, но очень сильно волнуемся за тех, кто остался там,

– зізналась Оля Полякова.

Певица добавила, что три первых дня войны еще была в Киеве. Поэтому ее дети – 11-летняя Алиса и 17-летняя Маша пугаются громких звуков: "Если честно, вы знаете, мы когда приехали в тихое место, дети до сих пор шугаются громких звуков, если падает что-то на пол, если хлопает где-то дверь, они дергаются, потому что они слышали взрывы, мы в первые три дня войны были в Киеве, и это очень страшно".

"И я так понимаю, что нам еще придется [поволноваться], потому что то состояние, в котором я нахожусь, я понимаю, что это такое затишье перед бурей. То есть нам еще придется расхлебывать эти неврозы и то, что произошло с нами. Дети пока держатся, потому что мы не дома, нам пришлось покинуть свой дом, нам пришлось бросить все и уехать в никуда", – рассказала артистка.

Все, что мы делали до этого, все потеряло смысл, теперь будет совершенно другая жизнь. А какая – никто не знает. И это на самом деле людям, у которых есть дети, очень страшно, потому что ты не понимаешь, что тебя ждет в будущем. Есть ли теперь у тебя профессия? Кому теперь она нужна, эта профессия? Что будет дальше? Что будет с твоей землей? Что будет с твоим жильем? Сможешь ли ты когда-нибудь вернуться домой? Будет ли куда вернуться?

– добавила Оля Полякова.

Заметим, война напрямую затронула жизнь дочерей Оли Поляковой. От пули оккупанта погибла подруга Маши Поляковой, которая просто пыталась скрыться в безопасном месте.

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