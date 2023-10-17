Очень хочу поехать на Евровидение, – Оля Полякова удивила заявлением о песенном конкурсе

В конце августа стартовал украинский Национальный отбор на Евровидение - 2024. Так что певцы, желающие представлять Украину на сцене в Швеции, уже могут подавать свои заявки на участие в конкурсе.

Неожиданно об этом заговорила Оля Полякова. Артистка заявила, что хотела бы выступить на сцене Евровидения.

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Оля Полякова заговорила об участии в Евровидении

Исполнительница отметила, что хочет принять участие в Евровидении. По словам Поляковой, у нее уже есть песня для конкурса.

Я очень хочу поехать на Евровидение, как любой артист, которому есть что сказать. Мне есть что сказать. У меня есть реально крутая песня. Это еврохит, написанный лучшим шведским автором, который писал очень многое для Евровидения,

– поделилась артистка.

Интервью с Олей Поляковой: смотрите видео онлайн

Может ли Оля Полякова участвовать в Евровидении

Согласно правилам, певица не может представлять Украину на песенном конкурсе, поскольку ездила в Россию после марта 2014 года. Полякова считает это несправедливым, поскольку раньше поддерживала Украину и продолжает делать это сегодня.

"Я не ездила в Москву, я там не работала, с конца 2014 – начала 2015 года я больше никогда не была в России. Даже к маме с частным визитом я туда не ездила. Я всегда поддерживала Украину, я всегда говорила, что Крым украинский, я признавала войну с 2014 года, я всегда была с Украиной", – подчеркнула исполнительница.