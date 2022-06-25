Оля Полякова попросила Зеленского дать украинское гражданство подруге из России: реакция сети
Источник:инстаграмм Оли Поляковой
Российская блоггерша и телеведущая Ника Белоцерковская осуждает войну в Украине. Сейчас она проживает на юге Франции, а имущество женщины в России арестовали из-за антивоенной позиции. Ольга Полякова просит для подруги украинское гражданство.
С этой просьбой она публично обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако общественность это возмутила, ведь Белоцерковская долго жила и работала в России, финансировала армию, которая теперь ведет жестокую войну в Украине.
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Полякова просит украинское гражданство для Белоцерковской
Певица вместе с детьми из-за войны уехала из Украины. Именно у Белоцерковской остановилась Полякова, приехав во Францию. В день рождения подруги Оля попросила украинское громаянство.
С первого дня войны она за нас. Несмотря на первое уголовное дело в России за правду об Украине и российской агрессии, федеральный розыск. В России арестовали все ее имущество, но она все равно говорит и пишет правду,
– написала Полякова.
Также артистка добавила, что Белоцерковская помогает Одессе, госпиталям и раненым, поскольку сама родом из Одессы.
В день рождения этой смелой женщины я хочу обратиться к нашему президенту Владимиру Зеленскому и попросить лучший подарок в мире – украинское гражданство для Белоцерковской Вероники как для верной дочери своего народа!
– подытожила Полякова.
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Белоцерковская жила и работала в России. Она платила налоги, с которых потом русские власти покупали оружие для своей армии, готовились к войне. Поэтому просьба о предоставлении женщине украинского гражданства вызвала негодование в обществе. Об этом свидетельствуют комментарии под сообщением Поляковой.
- "Ну давайте сразу всем россиянам раздадим гражданство Украины".
- "То, что эта женщина что-то там говорит для своей аудитории – это ее личное дело. Она долго жила в стране-агрессоре и ничего не делала, чтобы предотвратить войну, хотя имела доступ к популярному медиа. Я не поддерживаю такой призыв. Гражданство Украины – это не печенье, которое можно раздавать россиянам, которые бежали из страны и не знают, куда сейчас пойти, и в которых, возможно, немного чешется совесть. Оля, ваша позиция очень сильно разочаровывает. Джонсон, Кунис, Джоли, Питт сделали для Украины точно не меньше, почему вы не предлагаете дать гражданство и им?"
- "Какое гражданство? Россиянам? Вы там совсем одурели?"
- "Зачем ей в Провансе украинское гражданство? Гражданство не дают за поддержку той или иной страны. Оля, остановитесь".
- "Как просто теперь получать гражданство… Не за это умирают наши люди".
- "Давайте будем раздавать гражданство, как билет на поезд".
Однако есть и подписчики Поляковой, которые поддерживают ее, а также поздравляют Белоцерковскую с днем рождения.
- "Поддерживаю. Пусть на еще одного патриотического гражданина в Украине станет больше".
- "Неотразимая Ника! Бесстрашная женщина! С днем рождения!"
- "Поддерживаю! Ника стоит украинского гражданства!"
- "Поздравляем будущую украинку! Пусть учит наш язык! Слава Украине!"
- "Думаю, у нее все будет хорошо и гражданство она точно получит, потому что она наша!"
Реакция Ники Белоцерковской
В комментариях под сообщением телеведущая поблагодарила подругу, а также ответила хейтерам. Белоцерковская подчеркнула, что ничего не просит, а гражданство сможет получить без проблем, поскольку родилась в Одессе и там живут родные.
"Дорогие комментаторы, которые волнуются за мое гражданство. Не нервничайте. Его я могу получить абсолютно на законных основаниях и даже в упрощенном порядке – по праву рождения в Одессе и потому, что там живет часть моей семьи. Не тратьте нервы, я ничего ни у кого не прошу", – заявила журналистка.
Комментарий Ники Белоцерковской / Скриншот из инстаграммы Поляковой