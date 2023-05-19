Овации не утихали: Оля Полякова умилила благотворительным поступком на концерте в Киеве
Источник:Оля Полякова
Оля Полякова дала два концерта в Киеве. Певица выступила на бис с программой "Все будет хорошо" и удивила публику благотворительным поступком. Всю прибыль от выступлений она направит на медицинское страхование детей-сирот.
Да, 500 тысяч гривен пойдут на проект "Детство без войны", посольством которого является Оля Полякова. Их потратят на медицинское страхование детей-сирот, эвакуированных с прифронтовых территорий Украины в Турцию. Сейчас в проекте около 700 детей.
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Оля Полякова отдаст полмиллиона гривен на детей-сирот
Сейчас люди охотно донатят на ВСУ, собирают средства на покупку дронов, амуниции, устройств ночного видения. Это, конечно, крайне важные для Украины и нашей победы вещи. Но нужно помнить, что у нас есть дети, многие остались без родительской любви. Позаботиться об этих детках можем только мы,
– подчеркнула Оля Полякова.
Певица объясняет, что "дети – такие дети", и с ними постоянно что-нибудь случается. Только за год работы проекта "Детство без войны" было 1770 обращений к врачам от детей. Поскольку страховые компании обычно не покрывают расходы на медицинскую помощь, которая не является экстренной, во многих случаях приходилось дополнительно оплачивать медицинские обследования, консультации специалистов и лечение.
Из видео видно, что овации киевской публики долго не утихали, а инстаграм-аудитория, включая Владимира Остапчука, поблагодарила Полякову за такой благотворительный поступок:
- "Респект, любовь и уважение вам, Оля! Невероятная";
- "Молодец, благодарим вас";
- "Молодец, так всем надо делать";
- "Браво, Оля".