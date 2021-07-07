Оля Полякова похвасталась ножками в коротком платье: соблазнительные фото

Популярная певица Оля Полякова обнародовала несколько фото с отдыха. Звезда позировала на пляже в коротком белом платье с принтом в черный горошек.

Оля Полякова призналась, что обожает совмещать работу и отдых. В отпуске она делает все именно так. Звезда также не теряет возможности поделиться соблазнительными фотографиями.

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Пляжный look Оли Поляковой

Для фотосессии на пляже украинская артистка выбрала откровенный наряд. Она позировала в коротком белом платье с принтом в мелкий черный горошек. Платье сшито из легкой ткани, поэтому прекрасно подошло для жаркой погоды. Также оно хорошо пестрело на ветру и подчеркнуло длинные стройные ноги и изящную фигуру Поляковой.

Длинные белокурые волосы Оля распустила и забрала на одну сторону. На лице сделала едва заметный макияж, которым только подчеркнул естественную красоту. Довершила образ стильными солнцезащитными очками.

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