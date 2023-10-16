Не знаю, кто эти люди, – Полякова высказалась о выступлении на скандальной свадьбе во Львове

Во Львове 7 -8 октября состоялась громкая свадьба пары экс-чиновников, на которой выступали Пономарев, Дзидзьо, Оля Полякова. Певица первая и пока единственная, кто высказался о выступлении на скандальном мероприятии.

Исполнительница записала видео, в котором объяснила, что видит все гневные комментарии и делает выводы. Она призналась, что история со свадьбой ей не нравится. Но в любых ситуациях Полякова принимает одно решение – работать.

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Оля Полякова о выступлении на скандальной свадьбе

Певица подчеркнула, что ее работа – развлекать людей. За деньги, когда они есть у людей или бесплатно – для детей, военных, медиков, раненых. Оля Полякова заверила, что не выпрашивает деньги, а честно зарабатывает, ведь оплачиваемой работы сейчас и так немного. Она поблагодарила каждого организатора за возможность заработать средства, чтобы нанимать людей, создавать новые продукты и содержать коллективы.

Перейдя в конкретику, Полякова сообщила, что тщательно проверяются ее гастроли за границей. Ибо важно не иметь связи со страной-агрессором. Но в Украине эти проверки ее команда не делает.

Мы делаем все возможное, чтобы оторваться от русского мира. Точно, что мы не делаем, это финансовый аудит людей, которые приглашают нас здесь, в Украине. Неужели кто-нибудь из вас серьезно думает, что я интересуюсь происхождением доходов заказчиков своих выступлений? Неужели кто-нибудь думает, что я вообще знаю, кто они? Неужели вы думаете, что мне вообще предоставляют такую информацию? Кроме бумаги, на которых написаны имена именинника или жениха, у меня больше нет информации,

– сказала певица.

Оля Полякова считает, что проводить аудит и расследование должны специальные органы. Но почему-то виноваты в таких ситуациях выходят артисты. По ее мнению, чиновник не может отчитываться перед артистом, но может сделать это перед властью.

"Так может власть ответит мне и всем нам, откуда у этих людей деньги? Потому что за свои я могу ответить, но если меня, артиста, спрашивают о деньгах чиновников, я прошу власть ответить вместо меня, потому что я этого не знаю. А спрашивают чего-то меня и думают, что я должен все знать. Извините, я не знаю, кто эти люди и откуда у них деньги. Точно знаю, что если кто-то украл, то он должен быть наказан", – добавила Полякова.

Исполнительница подчеркнула, что лучшее, что можно сделать – это хорошо выполнять свою работу. Это задача и артиста, и власти, и борцов с коррупцией. Она предложила также создать сайт в стиле "Миротворца", где бы сделали список людей, которым нельзя предоставлять какие-либо услуги, в том числе развлекательные.

Да, мы сделали выводы и будем так же внимательнее к своим выступлениям в Украине, как и за рубежом. Я точно не буду заниматься аудитом, это не мое дело. Я не могу стоять у входа на мой концерт с требованием заполнить декларацию. Пусть этим занимаются специально обученные люди, получающие зарплаты из наших с вами налогов. Если вдруг вам будет казаться, что кто-то плохо заплатил мне за мою работу, то относитесь к этому, будь я Робин Гудом – беру в плохих, отдаю хорошим,

– резюмировала Оля Полякова.

Полякова ответила на критику по поводу скандальной свадьбы: видео

О чем идет речь

7 – 8 октября во Львове в пятизвездочном комплексе Emily Resort состоялась свадьба бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и экс-сотрудницы Госбюро расследований Роксоланы Москвы.

В первый день элитную свадьбу посетило около 300 гостей, на следующий день пришло около 500. Гостей развлекали украинские артисты – Александр Пономарев, Оля Полякова и Дзидзьо. Ведущим был Григорий Решетник.

Больше всего в сети гуляет фото многоярусного свадебного торта. По оценкам кондитеров, такой может стоить около 100 тысяч гривен. Неизвестно, откуда у молодых супругов средства на такой громкий праздник.