Оля Полякова отреагировала на критику ее выступлений ко Дню Независимости: эмоциональное видео
Источник:инстаграм Оли Поляковой
У украинской певицы Оли Поляковой было 3 выступления по случаю Дня Независимости. Многие пользователи сети раскритиковали артистку за ее исполнение песен. Звезда резко ответила на упреки хейтеров.
К празднованию Дня Независимости Украины исполнительница Оля Полякова приняла участие в нескольких масштабных концертах. Выступления знаменитости неоднозначно восприняли в сети. Поэтому певица решила ответить на критику в ее сторону.
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Реакция Оли Поляковой на критику
Первым певица вспомнила гранд-концерт "С днем рождения, Украина!". На нем она исполнила попурри из самых популярных песен: "Королева ночи", "Лед тронулся", "Бывший", "Эй, секундочку!", "Шлепки".
Пользователи отреагировали на выступление Оли Поляковой со словами о том, что репертуар артистки стал однообразным:
- "Оля, все прекрасно! Но пора менять репертуар! Наполняйте публику интеллектом, развитием, смыслом";
- "Ничего нового, тот самый репертуар, та самая постановка и наряд соответствующий".
Звезда отметила, что прислушивается к мнению поклонников, а потому на концерте после награждения премией "Национальная легенда Украины" исполнила песню "Виват, Король!" для Олега Блохина. Но на этот раз ее сравнили с Тамарой Гвердцители, которая первой пела эту композицию.
А ничего, что я пела на октаву выше, чем все высокие ноты Тамары? Следующий железный аргумент: "Почему на языке агрессора? Когда будет хоть одна украинская песня?" Я всегда слушаю вас, поэтому на НСК "Олимпийский" я пела "Белую птицу". Ну что? И тут нашлись недовольные!
– подчеркнула Оля Полякова.
На концерте на НСК "Олимпийский" в Киеве Оля Полякова исполняла легендарную "Белую птицу". Но снова столкнулась с бурной реакцией хейтеров:
- "Матвиенко лучше пела, более нежно и спокойно";
- "А зачем было так кричать? Это же романтическая песня, а не гоцалки";
- "Это не ваша песня";
- "Красиво, но лучше пусть ее поет Повалий";
- "Очень люблю Олю, но эта песня никак не поется криком. Нет души и, как пишут, мелодичности".
Однако Оля Полякова и здесь нашла ответ для хейтеров.
Ну, во-первых, я не Матвиенко, и не Повалий. И свою боль я переживаю по-другому – из горла криком. Недовольных всегда будет много, чтобы вам не давали!
– высказалась знаменитость.
Оля Полякова добавила, что получила много положительных комментариев, за что поблагодарила своих поклонников.
Для просмотра видео листайте направо:
Реакция сети
Поклонники Оли Поляковой поддержали ее под эмоциональным видео.
- "Ты безупречна";
- "Красавица! Песню на "Олимпийском" исполнили безупречно";
- "Оля, все у вас замечательно! А недовольных всегда будет куча. Не обращайте на это внимания. Вы молодец";
- "Удивительная Оля и удивительное исполнение обеих песен. Хотя я не являюсь фанаткой Оли, но была в восторге";
- "Оля, как Вы остроумно ответили на "конструктивную" критику, браво!".