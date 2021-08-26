Оля Полякова отреагировала на критику ее выступлений ко Дню Независимости: эмоциональное видео

У украинской певицы Оли Поляковой было 3 выступления по случаю Дня Независимости. Многие пользователи сети раскритиковали артистку за ее исполнение песен. Звезда резко ответила на упреки хейтеров.

К празднованию Дня Независимости Украины исполнительница Оля Полякова приняла участие в нескольких масштабных концертах. Выступления знаменитости неоднозначно восприняли в сети. Поэтому певица решила ответить на критику в ее сторону.

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Реакция Оли Поляковой на критику

Первым певица вспомнила гранд-концерт "С днем рождения, Украина!". На нем она исполнила попурри из самых популярных песен: "Королева ночи", "Лед тронулся", "Бывший", "Эй, секундочку!", "Шлепки".

Пользователи отреагировали на выступление Оли Поляковой со словами о том, что репертуар артистки стал однообразным:

"Оля, все прекрасно! Но пора менять репертуар! Наполняйте публику интеллектом, развитием, смыслом";

"Ничего нового, тот самый репертуар, та самая постановка и наряд соответствующий".

Звезда отметила, что прислушивается к мнению поклонников, а потому на концерте после награждения премией "Национальная легенда Украины" исполнила песню "Виват, Король!" для Олега Блохина. Но на этот раз ее сравнили с Тамарой Гвердцители, которая первой пела эту композицию.

А ничего, что я пела на октаву выше, чем все высокие ноты Тамары? Следующий железный аргумент: "Почему на языке агрессора? Когда будет хоть одна украинская песня?" Я всегда слушаю вас, поэтому на НСК "Олимпийский" я пела "Белую птицу". Ну что? И тут нашлись недовольные!

– подчеркнула Оля Полякова.

На концерте на НСК "Олимпийский" в Киеве Оля Полякова исполняла легендарную "Белую птицу". Но снова столкнулась с бурной реакцией хейтеров:

"Матвиенко лучше пела, более нежно и спокойно";

"А зачем было так кричать? Это же романтическая песня, а не гоцалки";

"Это не ваша песня";

"Красиво, но лучше пусть ее поет Повалий";

"Очень люблю Олю, но эта песня никак не поется криком. Нет души и, как пишут, мелодичности".

Однако Оля Полякова и здесь нашла ответ для хейтеров.

Ну, во-первых, я не Матвиенко, и не Повалий. И свою боль я переживаю по-другому – из горла криком. Недовольных всегда будет много, чтобы вам не давали!

– высказалась знаменитость.

Оля Полякова добавила, что получила много положительных комментариев, за что поблагодарила своих поклонников.

Для просмотра видео листайте направо:

Реакция сети

Поклонники Оли Поляковой поддержали ее под эмоциональным видео.