Оформила соцвыплаты за границей и уколола ботокс: Оля Полякова удивила новыми признаниями

Певица Оля Полякова в разговоре с подругой Машей Ефросининой пожаловалась на бьюти-услуги во Франции и призналась, что за границей оформила социальные выплаты.

Артистка не спешит окончательно возвращаться в Украину, теперь получает помощь за границей как беженка. Однако в бьюти-процедурах не может отказать себе.

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Оля Полякова о ботоксе и соцвыплатах за границей

Артистка пожаловалась на бьюти-сервис за границей. Все процедуры для лица она делает, когда приезжает в Киев, потому что не доверяет иностранным врачам. Приехав в столицу, Полякова сразу пошла к косметологу и уколола ботокс.

Бьюти-индустрии у них нет. Француженки ходят как ободранные вороны: не окрашивают седину, не делают маникюр. Если пойдешь в салон, то это будет какая-нибудь допотопная процедура и будет стоить, как гитлеру война. Мы привыкли, что у нас женщины "товар" и нужно продать себя на рынке услуг,

– заявила Полякова.

Но Оля отметила, что благодарна Европе за то, что приняла украинских женщин, помогает им. Певица сама оформила социальные выплаты, но призналась, что на эти средства можно купить только дешевую одежду, продукты и лекарства. Поэтому когда Полякова получила социальные выплаты, отправилась на шоппинг, в продуктовый магазин и аптеку.