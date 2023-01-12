"Какая мразота": Оля Полякова рассказала, как до нападения России случайно обматерила Ани Лорак

В новом выпуске ютуб-шоу с Машей Ефросининой Оля Полякова вспомнила, как до полномасштабной войны настрочила Ани Лорак оскорбительное сообщение. Она сделала это случайно и скинула все на своего менеджера Артема, но сейчас ни о чем не жалеет.

Во "Взрослых девочках" всплыло, что Оля Полякова чуть не поскандалила с Ани Лорак летом 2021-го, когда та впервые за годы работы в России притолкалась в Одессу с сольным концертом. Певица разозлилась, что гастролерша собирает аншлаги после предательства, и думала, что поделилась своим недовольством с менеджером Артемом, но случайно направила сообщение самой Каролине.

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Оля Полякова случайно обматерила Ани Лорак в инстаграме

Оля Полякова очень эмоционально ответила на инстаграм-сторис Ани Лорак, где та скакала на сцене одного из ночных клубов Одессы.

Я пишу: "Ты смотри, какая мразота, какая с*ка, это она вернулась, залы она будет здесь собирать. Ноги кривые, костюмы говно, поет как параша". Наговорила там и отправила. Думаю, что я же Теме отправила. И когда я уже отправила, я вижу, что отправляю это Ани Лорак. А там такой спич,

– вспомнила Оля Полякова.

Она быстро поняла, что не переслала сторис менеджеру, а настрочила самой Ани Лорак, но было поздно, ее сообщения уже просмотрели. "Успокойся, сейчас все будет", – пообещал Поляковой Артем, но пиарщик гастролерши его опередил. Он подумал, что аккаунт певицы сломали, но ее команда это отрицала и сбросила все на того же Артема, что якобы именно он обматерил предательницу.

Однако, я хочу сказать сегодня. Что все те слова, которые я написала в том сообщении, абсолютно уместны к этому человеку, который является с*чарой и п*дараской. И пусть она теперь с этим живет,

– эмоционально заявила Оля Полякова.

Она не зря не жалеет о сказанном, ведь после 24 февраля Али Лорак так и не осмелилась осудить Россию за войну в Украине. Еще в апреле Полякова разнесла таких "голубей мира", как Каролина Куек: "Сегодня надо признавать, что Россия вторглась в Украину с полномасштабной войной, и ты должен определиться – или ты оккупант, или ты защитник. Еще 8 лет назад нужно было определиться. Не получится уже сидеть одной ж*пой на двоих стульях, потому что стульев нет, девушки".