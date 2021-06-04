Оля Фреймут призналась, какой подарок получила от любимого на годовщину свадьбы

В конце апреля Оля Фреймут отметила годовщину свадьбы с мужем-продюсером Владимиром Локотко. Ведущая не стала делиться деталями празднования, взамен рассекретив, что получила в подарок от любимого.

Знаменитость заверила, что ни одного торжества по случаю годовщины брака не было. Оля Фреймут и Владимир Локотко просто обменялись подарками. Она так и не призналась, что вручила мужу, однако рассказала о его подарке.

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Так, продюсер пообещал жене шопинг в Великобритании. Судя по гардеробу звезды, закупаться она планирует в бутиках премиальных брендов.

Мне муж пообещал поездку в Лондон, чтобы обновить гардероб, потому что он знает, что я очень этого хочу. Видите, я уже в старом пришла. У меня туфли из ремонта, правда Dior,

– пожаловалась знаменитость.

Заметим, в гардеробе Оли Фреймут существуют категоричные "нет". Она против высоких сапог до ягодиц, футболок, рваных джинсов и вещей не по размеру.

К слову, на фэшн-событие Оксаны Караванской Existential Fashion Error, во время которого состоялся разговор с журналистами, ведущая пришла в изящном женственном образе. Она блистала в элегантном черном платье до колен, которое дополнила тренчем песочного цвета и черными туфлями с острым носком от французского дома моды Dior.

Касательно годовщины свадьбы, то в день свадьбы Оля Фреймут показала редкий кадр с любимым Владимиром Локотко. Супруги позировали перед камерой, нежно прильнув друг к другу и демонстрируя свою любовь.