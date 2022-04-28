Оля Цыбульская во время войны с сыном и любимым приехала во Львов: редкие фото

Певица Оля Цыбульская не рассказывает о личной жизни и не публикует фото с любимым. Во время войны артистка сделала исключение и показала серию редких фото из путешествия во Львов.

Звездная семья остановилась в одной из львовских гостиниц. Цыбульская рассказала, что 7 лет назад она была в этом месте вдвоем с мужем. Тогда они решили, что обязательно вернутся когда-нибудь, но уже с ребенком.

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Оля Цыбульская сфотографировалась с любимым во Львове

Певица с мужем и сыном остановилась в отеле, расположенном в центре города. Она вспомнила, как 7 лет назад он поразил изысканностью, как вечером влюбленные спускались в погреб, потому что подарили себе первую в жизни дегустацию вин: "Было очень интересно и пьяно во всех смыслах. Маленькие глотки и влюбленные взгляды делали свое дело". ⠀

Но после дегустации Оля уснула. Такова реакция ее организма на алкоголь. Утром стеснялась смотреть любимому в глаза, потому что испортила всю романтику. Тогда пообещала, что они обязательно вернутся в то место, но уже втроем с ребенком.

Прошло много лет. Минимум 7. Нестору 7. Мы постоянно откладывали поездку. Потому что всегда что-то было более важным, чем сентиментальные мечты. Пришла война. Такими ценными оказались все мечты и планы. Разбившиеся и те, что еще можно осуществить. Мы здесь втроем. Спасибо, Боже. Пока ты чувствуешь – ты жив,

– написала Цыбульская под фото.

Исполнительница обнародовала серию редких и романтических фото с мужем, однако все еще не показала его лицо.

Оля Цыбульская с любимым во Львове / Фото из инстаграмма певицы