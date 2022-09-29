Оля Цыбульская вспомнила, как ее "штормило" из-за гастролеров, внезапно спевших по-украински

Певица Оля Цыбульская высказалась об украинском шоубизнесе, который с 24 февраля забыл о российских хитах. Звезда призналась, что ей не понравилась реакция общества.

После 24 февраля большинство певцов и певиц перешли на украинский язык, писать песни на украинском и отказались от российских хитов. Оля Цыбульская призналась, какова была ее первая реакция на это.

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Оля Цыбульская о шоу-бизнесе во время войны

Скажу откровенно, в начале, когда шоу-бизнес вдруг начал массово заворачиваться в патриотизм, меня штормило. Цепляло за живое как слушатели возносили к небу тех, кто наконец спел на украинском, отказался от ротаций и гастролей в России. А те, кто никогда туда не рвался или вечно вкладывался в родное – остались за кадром,

– заметила артистка.

, певица и сама поддержала тренд украинизации шоу-бизнеса. В частности, она начала перепевать русскоязычные песни коллег на родном языке. Так она перевела хит Тины Кароль "Скандал" , а видео на песню записала в курятнике.

Исполнительница призналась, что потом овладела собой. Она надеется, что все те изменения в жизни ее коллег были сделаны не ради денег и хайпа.

"С детства верю в украинский шоу-бизнес. И он действительно наконец становится таким. Я готова ради этого закрыть глаза на некоторых хайполовов".

Оля Цыбульская считает, что артисты, которые до этого работали в России, раскаялись из-за того, что беда пришла и в их дом, так что деваться было некуда.

Ибо 24 февраля беда пришла к каждому в дом. Именно к каждому. Полномасштабная война коснулась всех. Есть люди, только так осознающие разницу между черным и белым. Голубям мира поджарило собственную жо*у.

Что еще Цыбульская говорила о шоу-бизнесе

Оля Цыбульская также рассказывала, что война заставила шоу-бизнес распасться. Ибо исчезли любые эшелоны и ранги – все стали одинаковыми.

"Мне кажется, что в нашем государстве за этот год произошло два каминг-аута: один – Melovin, когда он целовался на сцене, а второй – каминг-аут шоубизнеса, когда все стали наконец украинцами. И я этому очень рада, наконец-то мы в одной лодке, и лодка эта называется "Украина". Будет очень красиво, много музыки и стихов, и я надеюсь, что после войны будет еще больше взаимоуважения и взаимоподдержки".