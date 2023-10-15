Чувствовала себя подавленной, – Цыбульская рассказала, что страдала глубокой депрессией

Оля Цыбульская - одна из самых ярких личностей украинского шоу-бизнеса. Она очень позитивная и делится своей хорошей энергетикой с другими людьми. Но, как оказалось, из-за полномасштабного вторжения в певицы был непростой период.

Знаменитость страдала глубокой депрессией. Для того чтобы справиться с подавленным состоянием она обращалась не только к психологам, но и к психиатру.

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Оля Цыбульская страдала глубокой депрессией

Артистка отметила, что тогда чувствовала себя подавленной и уставшей.

Я не хотела показывать себя с того периода лечения. Период глубокой депрессии, с которой сначала не справились психологи, а затем соревновался психиатр. Это состояние полной апатии и потери вкуса к жизни знакомо не только мне. Мы все живем в страшное время,

– отметила исполнительница.

Олю спасали только люди и музыка. Так, она создала песню "Цвіти", релизом которой вскоре порадует фанов.

Певица добавила: "Я принимала назначенные специалистом препараты и не принимала себя. Спасалась людьми, которые, несмотря ни на что, были в сложный период рядом, и музыкой".

Оля Цыбульская решила быть полностью откровенной со своими поклонниками, поэтому опубликовала видео, где показала, как выглядела в период глубокой депрессии.

Знаменитости, которые также страдали или страдают депрессией

Анна Тринчер рассказала, что у ее мужа проблемы со здоровьем. Выяснилось, он ходит к психиатру, который поставил Александру диагноз – депрессия с обсессивно-компульсивным расстройством.

диагноз – депрессия с обсессивно-компульсивным расстройством. Бывшая невеста Владимира Кличко Гейден Панеттьери рассказала, что у нее была послеродовая депрессия. Она считает, что алкогольная зависимость развилась у нее именно вследствие этого.

"Это как в туннеле. Ты даже не можешь вспомнить, когда тебе было хорошо. Ты пытаешься вспомнить, когда ты чувствовал себя хорошо, когда ты чувствовал себя положительно, когда ты чувствовал себя счастливым, и ты не можешь. Вы видите эту обволакивающую тьму", – призналась актриса.