Чувствовала себя подавленной, – Цыбульская рассказала, что страдала глубокой депрессией
Источник:Оля Цыбульская
Оля Цыбульская - одна из самых ярких личностей украинского шоу-бизнеса. Она очень позитивная и делится своей хорошей энергетикой с другими людьми. Но, как оказалось, из-за полномасштабного вторжения в певицы был непростой период.
Знаменитость страдала глубокой депрессией. Для того чтобы справиться с подавленным состоянием она обращалась не только к психологам, но и к психиатру.
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Оля Цыбульская страдала глубокой депрессией
Артистка отметила, что тогда чувствовала себя подавленной и уставшей.
Я не хотела показывать себя с того периода лечения. Период глубокой депрессии, с которой сначала не справились психологи, а затем соревновался психиатр. Это состояние полной апатии и потери вкуса к жизни знакомо не только мне. Мы все живем в страшное время,
– отметила исполнительница.
Олю спасали только люди и музыка. Так, она создала песню "Цвіти", релизом которой вскоре порадует фанов.
Певица добавила: "Я принимала назначенные специалистом препараты и не принимала себя. Спасалась людьми, которые, несмотря ни на что, были в сложный период рядом, и музыкой".
Оля Цыбульская решила быть полностью откровенной со своими поклонниками, поэтому опубликовала видео, где показала, как выглядела в период глубокой депрессии.
Знаменитости, которые также страдали или страдают депрессией
- Анна Тринчер рассказала, что у ее мужа проблемы со здоровьем. Выяснилось, он ходит к психиатру, который поставил Александру диагноз – депрессия с обсессивно-компульсивным расстройством.
- Бывшая невеста Владимира Кличко Гейден Панеттьери рассказала, что у нее была послеродовая депрессия. Она считает, что алкогольная зависимость развилась у нее именно вследствие этого.
"Это как в туннеле. Ты даже не можешь вспомнить, когда тебе было хорошо. Ты пытаешься вспомнить, когда ты чувствовал себя хорошо, когда ты чувствовал себя положительно, когда ты чувствовал себя счастливым, и ты не можешь. Вы видите эту обволакивающую тьму", – призналась актриса.
- Знаменитая Леди Гага также долго страдала депрессией: "Я провела много времени в таком состоянии, когда ничего не хотелось делать", – сказала Леди Гага. – А потом я постепенно начала создавать музыку и рассказывать историю через свои записи.