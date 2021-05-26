Оля Цибульская завела сеть провокационным образом в соблазнительном платье: дерзкое фото

Популярная певица Оля Цибульская умело демонстрирует свои женственность и сексуальность в провокационных нарядах. Она часто возникает перед камерой, обнажая прелести тела. На одном из фото, которое звезда обнародовала на днях, она похвасталась длинными стройными ногами.

Оля Цибульская является одной из самых сексуальных артисток украинского шоу-бизнеса. Она зажигает на сцене, позирует в откровенных фотосессиях и потрясающих клипах.

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На личной странице в инстаграме, за которой следят 790 тысяч пользователей сети, Цибульская обнародовала фотографию со съемок клипа на песню "Я не плачу".

Провокационный образ Оли Цыбульской

Исполнительница предстала перед камерой в длинном черном платье с очень глубоким вырезом на ноге. Также у наряда были широкие бретели и соблазнительное декольте. Поверх платья знаменитость надела кожаную куртку, которая добавила образу дерзости. Совместила такую ​​одежду со светлыми босоножками на высоких каблуках.

Короткие волосы звезда решила уложить в прическу с "мокрым" эффектом. На лице она сделала выразительный макияж в коричневых оттенках. Среди аксессуаров образ Цыбульской завершили массивные серьги и стильные черные очки.

Соблазнительный образ Оли Цыбульской / Фото с инстаграму Оли Цыбульской