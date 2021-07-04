Оля Цибульская соблазнила сеть образом в платье с глубоким декольте

Известная украинская певица Оля Цибульская поделилась серией новых соблазнительных снимков. Звезда позировала в откровенном платье с вырезом до бедер и декольте.

Популярная украинская телеведущая и артистка Оля Цибульская продолжает делиться с аудиторией пикантными фотографиями. Она не стесняется демонстрировать интимные части тела, а наоборот, щеголяет ими и подчеркивает свои прелести.

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Обольстительный образ Оли Цыбульской

На новых фото исполнительница позировала на фоне роскошных розовых цветов и искренне улыбалась. Для съемки звезда выбрала атласное синее платье длины макси с объемными рукавами и кружевом. Глубокое декольте удачно подчеркнуло пышную грудь певицы, а откровенный вырез до бедер акцентировал на стройных ножках, от которых трудно оторвать взгляд.

Не осталась незамеченной и хрупкая талия, которую обтягивал пояс. Оля Цибульская совместила платье с розовыми туфлями на высоких каблуках и с острым носком. Соблазнительный аутфит удачно дополнили серьги-подвески с камнями.

Певица распустила часть волос и уложила его пышными волнами, другую часть заколов яркой заколкой. Образ завершил роскошный макияж. Оля Цибульская подчеркнула глаза стрелками и накрасила губы розовой помадой.



Оля Цибульская / Фото из инстаграма звезды



Оля Цибульская / Фото из инстаграма звезды