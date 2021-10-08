Оля Цибульская на сцене обнажила грудь: курьезная ситуация

Популярная певица Оля Цибульская рассказала курьезную ситуацию, которая случилась с ней во время концерта. Она призналась, что однажды случайно обнажила интимную зону груди.

Курьез случился на выступлении в Южноукраинске. У Оли сдвинулся костюм, а из-под него была видна голая грудь.

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Оля Цибульская о курьезе на сцене

Артистка вспомнила, что тогда она пела романтически-драматическую песню и ничего не замечала: "Увидела, что выходит артист из моего балета и дергает меня у груди. Тогда не могла понять, что он делает. А он сказал, что у меня виден сосок".

Цыбульская добавила, что этот инцидент из зала публика не увидела: "Это была эротическая фантазия моего пиар-менеджера. Она всегда хотела, чтобы я разделась на сцене. Хотя из зала ничего не было видно, вся команда посмеялась".

Напомним, ранее солистка группы Go_A рассказывала курьезы, которые случались во время генеральной репетиции Евровидения-2021. Тогда разъезжался плот, на котором стоял весь коллектив, но никто не мог выйти на сцену и помочь музыкантам.