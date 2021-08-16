Оля Цибульская рассказала, в какую школу будет ходить ее сын

Единственный сын певицы Оли Цибульской – Нестор – 1 сентября станет школьником. Артистка рассказала, что для потомка выбрала частную школу. Она отметила, что решающее слово было за мужем, который будет оплачивать обучение, и за Нестором, который будет учиться.

Через несколько недель за школьные парты сядут тысячи учеников. Для многих из них этот учебный год станет первым. К числу мамочек, которые в этом году впервые поведут детей в школу, присоединится певица Оля Цибульская.

Смотрите также Перед рождением ребенка: Юрий Горбунов устроил вечеринку для Кати Осадчей

Сын Оли Цибульской идет в школу

Мама будущего первоклассника рассказала, что искала школу целый год. Она ездила в учебные заведения, общалась с учителями. В результате все-таки выбрала частную школу.

"Искала в течение года. Была во всех учебных заведениях, расположенных недалеко от дома. Посмотрела все школы, которые есть, и выбрала ту, которая может быть интересной для Нестора. Решающее слово было за папой, которому оплачивать учебу, и за Нестором, которому в эту школу ходить. Мы рассматривали и государственные школы, но там очень большие классы – больше 30 учеников. Я знаю своего художника, который любит внимание. Ему нужно было подыскать гнездышко, где с ним будут играть, радоваться и уделять время", – поделилась звездная мама.



Оля Цибульская с сыном / Фото из инстаграма певицы

Цибульская добавила, что не имеет целью мучить ребенка и делать из сына Эйнштейна. Сейчас Нестор говорит, что он великий художник. Ему нравится все: "Он интересуется наукой, динозаврами, королевствами, историей, музыкой. Играет на барабанах, укулеле. У нас дома есть много разных инструментов, и он постоянно просит купить что-то новое".